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Абхазия Информ

В СУХУМСКОМ ПАРКЕ УСТАНОВЛЕНЫ НОВЫЕ ТРЕНАЖЕРЫ

Новости Среда, 06 марта 2024 13:45
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Сухум. 6 марта 2024. Абхазия-Информ. В парке на повороте на Маяк ранее были установлены несколько тренажеров для занятий физическими упражнениями, но сейчас к ним добавились новые современные уличные тренажеры.

Горожане активно пользуются уличными тренажерами, а климат республики и сухумская погода благоволит к ведущим здоровый образ жизни.

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