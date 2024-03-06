В СУХУМСКОМ ПАРКЕ УСТАНОВЛЕНЫ НОВЫЕ ТРЕНАЖЕРЫ

Сухум. 6 марта 2024. Абхазия-Информ. В парке на повороте на Маяк ранее были установлены несколько тренажеров для занятий физическими упражнениями, но сейчас к ним добавились новые современные уличные тренажеры.

Горожане активно пользуются уличными тренажерами, а климат республики и сухумская погода благоволит к ведущим здоровый образ жизни.