В ВЕРХОВНОМ СУДЕ ПРОЙДЕТ II МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ПРАВОСУДИЕ В РЕСПУБЛИКЕ АБХАЗИЯ»
Сухум. 6 марта 2024. Абхазия-Информ. II Международная научно-практическая конференция «Правосудие в Республике Абхазия» состоится в Верховном суде 13 мая 2024 года. Конференция приурочена к 101-летию образования судов общей юрисдикции в Абхазии. В ней примут участие представители судейского корпуса, государственных органов, правозащитных организаций, научно-педагогические работники ведущих высших учебных заведений Республики Абхазия, а также зарубежные ученые и практики.
Форма участия предусматривает возможность очно-дистанционного участия (по согласованию с оргкомитетом можно подключиться к работе конференции посредством видеоконференцсвязи).
Тематика конференции охватывает следующие разделы:
– Актуальные проблемы судопроизводства в Республике Абхазия;
– Внедрение современных инновационных подходов в обучении и подготовке кадров для судебной системы;
– История судебной системы Республики Абхазия;
– Организационное обеспечение деятельности судов Республики Абхазия;
– Перспективы развития международного сотрудничества в сфере правосудия Республики Абхазия;
– Применение международных стандартов прав человека в судебной практике Республики Абхазия;
– Роль органов судебного самоуправления в формировании независимой судебной власти;
– Судебная защита прав человека в Республике Абхазия;
– Цифровизация правосудия.
Материалы конференции будут опубликованы в научно-практическом журнале «Вестник Верховного суда Республики Абхазия».
Мероприятие состоится в здании Верховного суда Республики Абхазия, расположенном по адресу: г. Сухум, ул. Лакоба/Ардзинба, д.2/5.