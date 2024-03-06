В ВЕРХОВНОМ СУДЕ ПРОЙДЕТ II МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ПРАВОСУДИЕ В РЕСПУБЛИКЕ АБХАЗИЯ»

Сухум. 6 марта 2024. Абхазия-Информ. II Международная научно-практическая конференция «Правосудие в Республике Абхазия» состоится в Верховном суде 13 мая 2024 года. Конференция приурочена к 101-летию образования судов общей юрисдикции в Абхазии. В ней примут участие представители судейского корпуса, государственных органов, правозащитных организаций, научно-педагогические работники ведущих высших учебных заведений Республики Абхазия, а также зарубежные ученые и практики.