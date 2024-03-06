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Абхазия Информ

В ВЕРХОВНОМ СУДЕ ПРОЙДЕТ II МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ПРАВОСУДИЕ В РЕСПУБЛИКЕ АБХАЗИЯ»

Новости Среда, 06 марта 2024 13:49
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В ВЕРХОВНОМ СУДЕ ПРОЙДЕТ II МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ПРАВОСУДИЕ В РЕСПУБЛИКЕ АБХАЗИЯ»

Сухум. 6 марта 2024. Абхазия-Информ. II Международная научно-практическая конференция «Правосудие в Республике Абхазия» состоится в Верховном суде 13 мая 2024 года. Конференция приурочена к 101-летию образования судов общей юрисдикции в Абхазии. В ней примут участие представители судейского корпуса, государственных органов, правозащитных организаций, научно-педагогические работники ведущих высших учебных заведений Республики Абхазия, а также зарубежные ученые и практики.

Форма участия предусматривает возможность очно-дистанционного участия (по согласованию с оргкомитетом можно подключиться к работе конференции посредством видеоконференцсвязи).

Тематика конференции охватывает следующие разделы:

– Актуальные проблемы судопроизводства в Республике Абхазия;

– Внедрение современных инновационных подходов в обучении и подготовке кадров для судебной системы;

– История судебной системы Республики Абхазия;

– Организационное обеспечение деятельности судов Республики Абхазия;

– Перспективы развития международного сотрудничества в сфере правосудия Республики Абхазия;

– Применение международных стандартов прав человека в судебной практике Республики Абхазия;

– Роль органов судебного самоуправления в формировании независимой судебной власти;

– Судебная защита прав человека в Республике Абхазия;

– Цифровизация правосудия.

Материалы конференции будут опубликованы в научно-практическом журнале «Вестник Верховного суда Республики Абхазия».

Мероприятие состоится в здании Верховного суда Республики Абхазия, расположенном по адресу: г. Сухум, ул. Лакоба/Ардзинба, д.2/5.

Прочитано 9 раз Последнее изменение Среда, 06 марта 2024 13:52

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