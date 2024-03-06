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Абхазия Информ

В КАБМИНЕ ОБСУДИЛИ ХОД РЕМОНТНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ РАБОТ

Новости Среда, 06 марта 2024 18:28
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В КАБМИНЕ ОБСУДИЛИ ХОД РЕМОНТНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ РАБОТ

Сухум. 6 марта 2024. Абхазия-Информ. Ходу ремонтно-восстановительных работ в Гульрыпшском районе, Бедийском православном храме и некоторых дошкольных учреждений республики посвящалась встреча премьер-министра Александра Анкваба с руководством Управления капитального строительства, РУП «Абхазстрой», Государственного управления охраны историко-культурного наследия и унитарного предприятия «Сухумстрой».

Как сообщил гендиректор «Абхазстроя» Руслан Тванба, сегодня сдан в эксплуатацию жилой 24-квартирный дом в поселке Мачара, предназначенный для семей репатриантов.

Руководитель «Сухумстроя» Рауф Харазия проинформировал о ходе ремонта еще в двух 24-квартирных домах. Один из них будет сдан через три месяца, а второй - к концу текущего года. Александр Анкваб выразил благодарность Рауфу Харазия и работникам «Сухумстроя» за произведенные работы.

Руководители УКС и Госуправления охраны историко-культурного наследия Тимур Агрба и Гарри Сангулия доложили премьеру о работах в Бедийском храме. В настоящее время осуществлена замена кровли и идет согласование с компанией-изготовителем заказа на производство и установку в храме 62 индивидуальных оконных блоков.

Александр Анкваб еще раз подчеркнул необходимость детального согласования проводимых работ со специалистами по охране историко-культурного наследия.

Представитель российской компании-поставщика оборудования и готовых изделий Максим Епифановский проинформировал главу правительства о том, что в Парке Боевой славы в селе Лдзаа Гагрского района заменили, а также отремонтировали ранее установленное оборудование игровых детских площадок и парковой инфраструктуры.

Премьер-министр поручил руководителю УКС провести инвентаризацию детских площадок на предмет их технического состояния и необходимости обновления. При этом было обращено особое внимание на качество устанавливаемых малых архитектурных устройств.

Прочитано 11 раз Последнее изменение Среда, 06 марта 2024 18:31

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