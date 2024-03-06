В АБХАЗИИ К 8 МАРТА ОРГАНИЗУЮТ «МИМОЗОВЫЕ» ТУРЫ

Сухум. 6 марта 2024. Абхазия-Информ. СУХУМ, 6 марта. /ТАСС/. Специалисты туристической отрасли Абхазии подготовили к Международному женскому дню «мимозовые» туры по республике, сообщила руководитель Абхазского союза туризма, директор одного из разработчиков проекта, агентства «Ацетук трэвел» Анна Калягина.

Сейчас в Абхазии сезон цветения акации серебристой, больше известной как мимоза. Республика является крупнейшим экспортером этих цветов в РФ, и, как сообщили ТАСС в Государственном таможенном комитете Абхазии, уже экспортирована 251 тонна цветов, это сопоставимо с аналогичным периодом 2023 года. Новый туристический продукт разработан совместно с фирмой «Сделано в Абхазии».

«Мы совместно с «Сделано в Абхазии», которые производят экотовары – варенья, свечи, разные подарочные наборы – разработали к 8 марта новый тур, мимозовый, специально для женщин. Он предусматривает поездку в местечко Амбара в Мюссере, в этнопарк «Апсны» и село Лыхны, где ждет очень интересная история с пикником в мимозовом саду с чайной дегустацией на плантациях. Туристам это нравится, и они активно бронируют эти экскурсии», – сказала Калягина.

По ее словам, мимозовые туры не завершатся 8 марта, а будут длиться, пока цветет мимоза.

Калягина сообщила, что на май заполняемость отелей пока небольшая, но, по ее словам, «туры очень хорошо продаются, экскурсионные компании активно продвигают Абхазию, организуя интересные маршруты.

«Вот на лето идет очень активное бронирование отдыха в нашей республике», – добавила она.

Калягина сказала, что Абхазия интересна российским туристам круглый год. «Жители Краснодарского края и Ростовской области едут активно в межсезонье в отели, которые предлагают комфортные условия проживания. Сочинцы приезжают на выходные, чтобы отдохнуть. Огромным спросом пользуются горячие источники, и в этом плане здесь хорошие перспективы», – отметила она.

Ранее Минтуризма Абхазии сообщало, что в 2023 году в Абхазии на отдыхе и экскурсиях побывали 1,3 млн туристов, что на 150 тыс. человек больше, чем в 2022 году.