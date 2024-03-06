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Абхазия Информ

НАБЕРЕЖНУЮ В ГАГРЕ ВОССТАНОВЯТ К СЕРЕДИНЕ ЛЕТА

Новости Среда, 06 марта 2024 18:42
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НАБЕРЕЖНУЮ В ГАГРЕ ВОССТАНОВЯТ К СЕРЕДИНЕ ЛЕТА

Сухум. 6 марта 2024. Абхазия-Информ. В Гагре взялись на реконструкцию набережной, пострадавшей от непогоды. Часть работ проведут весной, часть – после окончания высокого туристического сезона, сообщил первый замглавы администрации Гагрского района Адамур Цишба.

Реконструкция началась в декабре, к середине лета гранитом вымостят 1,8 км набережной, это участок от улицы Апсха Леона до «Амза-парка». На набережной появятся новые электрические столбы.

В конце года, когда пляжный сезон завершится, стартует второй этап реконструкции: в Гагре возведут два моста, соединяющие разные части набережной.

Прочитано 9 раз Последнее изменение Среда, 06 марта 2024 18:45

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