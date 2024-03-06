НАБЕРЕЖНУЮ В ГАГРЕ ВОССТАНОВЯТ К СЕРЕДИНЕ ЛЕТА

Сухум. 6 марта 2024. Абхазия-Информ. В Гагре взялись на реконструкцию набережной, пострадавшей от непогоды. Часть работ проведут весной, часть – после окончания высокого туристического сезона, сообщил первый замглавы администрации Гагрского района Адамур Цишба.

Реконструкция началась в декабре, к середине лета гранитом вымостят 1,8 км набережной, это участок от улицы Апсха Леона до «Амза-парка». На набережной появятся новые электрические столбы.

В конце года, когда пляжный сезон завершится, стартует второй этап реконструкции: в Гагре возведут два моста, соединяющие разные части набережной.