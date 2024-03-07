В ГОРОДЕ ГАЛ ПОЗДРАВИЛИ ЖЕНЩИН-ФЕРМЕРОВ С НАСТУПАЮЩИМ МЕЖДУНАРОДНЫМ ЖЕНСКИМ ДНЕМ

Сухум. 7 марта 2024. Абхазия-Информ. В рамках проекта «Поддержка женщин в производстве домашней молочной продукции», реализуемого проектным офисом Продовольственной и сельскохозяйственной организации (ФАО ООН) и агенством ООН-Женщины, в городе Гал прошло мероприятие, посвященное Международному женскому дню. Официальный статус «Международного женского дня» этот праздник приобрёл по решению ООН в 1975 году, и с тех пор он отмечается ООН ежегодно как Международный день борьбы за права женщин и международный мир. В этом году ООН отмечает этот праздник под девизом «Инвестируйте в женщин, ускоряйте прогресс».

40 женщин-фермеров собрались на этом мероприятии с целью привлечь внимание к Международному женскому дню, обсудить важность женского лидерства и принятия решений на местном уровне. Выступающие спикеры подробно рассказали об истории этого праздника, женском активизме, а также поделились историями женщин, успешно поддерживающих баланс между семьей и работой. У всех участниц была возможность обменяться своим опытом и получить ценную информацию от специалистов, присутствовавших там.

Многие из женщин делились своими историями успеха о том, как им удается не только поддерживать семейный очаг, но и эффективно заниматься саморазвитием.

«В Абхазии, как и во всем мире, сельские женщины вносят бесценный вклад в обеспечение продовольственной и пищевой безопасности. Инвестиции для развития сельского хозяйства с учетом нужд и потребностей сельских женщин, создание и реализация программ по их поддержке, обеспечение прав женщин и девочек во всех аспектах жизни – это единственный способ создать развивающуюся экономику и сохранить планету для будущих поколений», – сказала глава проектного офиса ООН-Женщины Амина Хагба.

Подобные мероприятия особенно важны, так как они подчеркивают роль женщин в

обществе и дают им возможность полностью реализовать свой потенциал.