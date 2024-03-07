ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СГБ ТЕМУР АХИБА ОТЧИТАЛСЯ ОБ ИТОГАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА 2023 ГОД
Сухум. 7 марта 2024. Абхазия-Информ. Президент Аслан Бжания провел встречу с председателем Службы государственной безопасности Темуром Ахиба, который доложил о результатах деятельности СГБ Абхазии и предпринятых в 2023 году практических шагах по успешному решению задач, поставленных главой государства перед данным ведомством.
Аслан Бжания был проинформирован о деятельности, включавшей в себя вопросы обеспечения государственной безопасности, защиты и охраны государственной границы, а также укрепления материально-технической базы ведомства и дальнейшего совершенствования ее работы.
Председатель СГБ в ходе встречи подчеркнул, что с учетом складывающейся оперативной обстановки в республике в истекшем году, деятельность Службы была направлена на противодействие разведывательным и иным устремлениям спецслужб и организаций иностранных государств, обеспечение защиты основ конституционного строя, преступлениям экономического характера и коррупционных проявлений, а также недопущения осуществления на объектах критической инфраструктуры диверсионно-террористических актов и чрезвычайных ситуаций.
«Наши силы и средства были ориентированы на добывание упреждающей оперативно значимой информации. По результатам оперативно-розыскной деятельности было возбуждено 23 уголовных дела, осуждено 18 граждан», – сказал Ахиба.
Спецслужбы в истекшем году провели более 150 мероприятий, в том числе оперативно-боевые, поисковые; мероприятия, направленные на обеспечение массовых мероприятий, учебно-боевые, в их числе совместные с министерством обороны Абхазии и Погрануправлением ФСБ России в Абхазии, а также мероприятия по усилению режима охраны госграницы. Были также отмечены выезды спецподразделений в зону проведения специальной военной операции.
На встрече обсуждались вопросы взаимодействия СГБ Абхазии с Погрануправлением ФСБ России в Абхазии.
Президент особо обратил внимание на повышение качества оперативной и аналитической работы, работы по защите сведений, отнесенных к государственной тайне, а также на необходимость обеспечения национальных интересов и стабильного развития абхазского государства.
Президент поднял вопрос денежного довольствия личного состава.
За последние четыре года сотрудникам СГБ увеличено денежное довольствие на 75%, увеличено пенсионное обеспечение военнослужащих запаса на 47%. Приобретено необходимое техническое оборудование, поэтапно обновляется автопарк, в том числе специальной военной техникой. Сотрудники СГБ обеспечены средствами индивидуальной броневой защиты и современной экипировкой. Производятся ремонтно-строительные работы текущего характера в помещениях службы.
Важным направлением работы на встрече были обозначены вопросы противодействия политическому экстремизму, деятельности неправительственных и международных организаций, финансируемых недружественными государствами и специальными службам.
Указав, на каких задачах следует сосредоточиться в дальнейшем, Аслан Бжания поблагодарил личный состав СГБ за добросовестную работу.
«Жду от Вас выполнения поставленных задач на самом высоком профессиональном уровне», – сказал А.Бжания.
Об этом сообщает сайт президента.
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