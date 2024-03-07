ИЗЪЯТЫ НЕЗАКОННО ХРАНИМЫЕ НАРКОТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА

Сухум. 7 марта 2024. Абхазия-Информ. В результате рейдовых мероприятий на посту ГАИ «Холодная речка», проводимых с целью обеспечения правопорядка в Гагрском районе, сотрудниками УУР МВД совместно с уголовным розыском отдела милиции п. Цандрипш Гагрского управления внутренних дел был задержан житель г. Гагра 1981 г.р. Кантария Георгий Александрович. При личном досмотре у мужчины изъят медицинский шприц с подготовленным для инъекции веществом.

Как впоследствии установлено экспертами – наркотическим средством «метадон». На момент задержания гражданин Кантария и сам пребывал под воздействием аналогичного наркотика.

Георгий Кантария отпущен под подписку о невыезде. Последнему вменяется преступление, предусмотренное ч.1 ст.223 УК РА. Расследование проводит отдел дознания Гагрского РУВД.

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Там же, на посту ГАИ «Холодная речка», был задержан житель г. Сухум 2003 г.р. Пшкач Абдалла Хайчамович. При личном досмотре у гражданина Пшкач изъят сильнодействующий наркотик «мефедрон» в крупном размере. Запрещенное вещество задержанный незаконно приобрел, хранил при себе и перевозил без цели сбыта.

Расследование в рамках уголовного дела, возбужденного в отношении Абдаллы Пшкач по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 223 УК РА проводит следственный отдел УВД по Гагрскому району.

Суд Гагрского района не удовлетворил ходатайство следователя об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу, последний помещен под домашний арест.

Об этом сообщает сайт МВД.