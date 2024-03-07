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Абхазия Информ

ГЕНДИРЕКТОР АБХАЗСКОГО ДРАМТЕАТРА ПРИМЕТ УЧАСТИЕ В РАБОТЕ IV КУЛЬТУРНОГО ФОРУМА «АРТ-КУРУЛТАЙ»

Новости Четверг, 07 марта 2024 16:49
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ГЕНДИРЕКТОР АБХАЗСКОГО ДРАМТЕАТРА ПРИМЕТ УЧАСТИЕ В РАБОТЕ IV КУЛЬТУРНОГО ФОРУМА «АРТ-КУРУЛТАЙ»

Сухум. 7 марта 2024. Абхазия-Информ. Генеральный директор Абхазского государственного драматического театра им. С. Чанба Алхас Чолокуа примет участие в работе IV культурного форума «АРТ-Курултай», который пройдет 10-11 марта в Уфе. Ожидается участие в работе форума представителей Беларуси, Южной Кореи, Китая и других стран.

Деловая программа форума «АРТ-Курултай» включает пленарное заседание, работу по секциям, семинары-практикумы и экспертные площадки.

Подведение итогов форума состоится 11 марта в Башкирском государственном театре оперы и балета на пленарном заседании «Культура в диалоге времен» с участием главы республики Башкортостан Радия Хабирова и министра культуры Российской Федерации Ольги Любимовой.

Прочитано 6 раз Последнее изменение Четверг, 07 марта 2024 16:50

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