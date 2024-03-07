Сухум. 7 марта 2024. Абхазия-Информ. В Сириусе завершился Всемирный фестиваль молодежи. На протяжении недели участники из 180 стран мира, в том числе и из Республики Абхазия занимались наукой, общались с политиками, звездами кино, театра и находили новых друзей из других государств и континентов.

Федеральная территория «Сириус» на время проведения фестиваля стала городом молодежи мира. За семь дней на 55 площадках здесь прошло 800 мероприятий с участием 1,5 тысячи спикеров, 500 профессиональных спортсменов, победителей Олимпийских игр и чемпионатов мира, трех тысяч артистов.

Церемонию закрытия фестиваля организаторы построили в формате музыкальных номеров, перемежающихся с вдохновляющими видео историями участников из Италии, Аргентины, Ирана и других стран.

На торжестве уделили внимание и самому первому всемирному фестивалю, который прошел в Праге в 1947 году. Его провели в тяжелое послевоенное время. В память о павших героях участники концерта подняли портреты солдат, которые отдали жизнь за мир. Ведущим церемонии стал искусственный интеллект, говоривший голосом Константина Хабенского. Он напомнил о главных моментах фестиваля, рассказал о жизни народов России и взаимодействии с миром.

Церемонию закрытия посетили депутат Парламента Инар Гицба, министр просвещения Абхазии Инал Габлия, председатель Госкомитета по делам молодежи и спорта Таращ Хагба и официальный представитель МИД Виктория Малания.

В завершение торжества делегатов Всемирного фестиваля молодежи – 2024 поприветствовал президент России Владимир Путин.

«Когда фестиваль только задумывался, мы ставили для себя простые задачи. Хотелось создать для молодежи условия свободы, творчества, дружбы. Надеюсь, удалось. Вам удалось даже больше, чем мы ожидали. Именно вы создали здесь, на юге России, настоящий город молодежи мира», – сказал Путин.

Всемирный фестиваль молодежи проходил с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодежь.

В мероприятии принимали участие более 100 человек из Абхазии. 16 человек будут включены в региональную программу и посетят ряд российских городов в образовательных целях.