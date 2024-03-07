ИРАКЛИЙ ТУЖБА ВСТРЕТИЛСЯ С ЗАММИНИСТРА ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ ПМР АЛЕКСАНДРОМ СТЕЦЮКОМ

Сухум. 7 марта 2024. Абхазия-Информ. Состоялась встреча замминистра иностранных дел Абхазии Ираклия Тужба и замминистра иностранных дел Приднестровской Молдавской Республики Александра Стецюка. В ней приняли участие глава официального Представительства Приднестровской Молдавской Республики в Республике Абхазия Гарри Купалба и начальник Департамента стратегического сотрудничества МИД Абхазии Джемал Бганба.

В рамках встречи обсуждались ключевые аспекты абхазо-приднестровского взаимодействия, а также возможности по активизации двустороннего сотрудничества.

Особое внимание стороны уделили ситуации в Приднестровье в контексте усиливающегося политико-дипломатического давления со стороны Молдовы.

Участники встречи подтвердили стремление двух стран продолжать развивать двустороннее взаимодействие в духе союзнических и братских взаимоотношений.