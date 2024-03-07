В РОССИЮ ВВЕЗЕНО ПОРЯДКА 240 ТОНН ЦВЕТОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ

Сухум. 7 марта 2024. Абхазия-Информ. В преддверии Международного женского дня на таможенном посту МАПП Адлер Краснодарской таможни таможенный контроль прошли порядка 240 тонн цветов, что существенно больше, чем в 2023 году (200 тонн). В пиковые дни в сутки ввозились более 15 тонн мимозы.

В предыдущие годы из Абхазии в среднем поставлялось до 150 тонн цветов. Рекордные объемы поставок последних двух лет достигаются благодаря ранней и теплой весне. Цветочный сезон в этом году начался в первых числах февраля.

Максимально ускорить необходимые таможенные операции позволяют современные технологии. С помощью мобильного инспекционно-досмотрового комплекса возможно идентифицировать товар, исключить посторонние вложения за несколько минут без его выгрузки из транспортных средств.