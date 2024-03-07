В РОССИЮ ВВЕЗЕНО ПОРЯДКА 240 ТОНН ЦВЕТОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ
Сухум. 7 марта 2024. Абхазия-Информ. В преддверии Международного женского дня на таможенном посту МАПП Адлер Краснодарской таможни таможенный контроль прошли порядка 240 тонн цветов, что существенно больше, чем в 2023 году (200 тонн). В пиковые дни в сутки ввозились более 15 тонн мимозы.
В предыдущие годы из Абхазии в среднем поставлялось до 150 тонн цветов. Рекордные объемы поставок последних двух лет достигаются благодаря ранней и теплой весне. Цветочный сезон в этом году начался в первых числах февраля.
Максимально ускорить необходимые таможенные операции позволяют современные технологии. С помощью мобильного инспекционно-досмотрового комплекса возможно идентифицировать товар, исключить посторонние вложения за несколько минут без его выгрузки из транспортных средств.
Последнее от Super User
- ИРАКЛИЙ ТУЖБА ВСТРЕТИЛСЯ С ЗАММИНИСТРА ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ ПМР АЛЕКСАНДРОМ СТЕЦЮКОМ
- В СИРИУСЕ ЗАВЕРШИЛСЯ ВСЕМИРНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ МОЛОДЕЖИ
- ГЕНДИРЕКТОР АБХАЗСКОГО ДРАМТЕАТРА ПРИМЕТ УЧАСТИЕ В РАБОТЕ IV КУЛЬТУРНОГО ФОРУМА «АРТ-КУРУЛТАЙ»
- НА Т/П «ПСОУ» ВЫЯВИЛИ 7 960 КОНТРАБАНДНЫХ СИГАРЕТ
- ИЗЪЯТЫ НЕЗАКОННО ХРАНИМЫЕ НАРКОТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА