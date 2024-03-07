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Абхазия Информ

ЗАКЛЮЧИЛИ МЕМОРАНДУМ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ

Новости Четверг, 07 марта 2024 17:14
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Сухум. 7 марта 2024. Абхазия-Информ. Минпросвещения Абхазии и Всероссийский детский центр «Артек» заключили меморандум о сотрудничестве. Стороны договорились усилить организацию международного сотрудничества в сфере образования. Среди планируемых мероприятий – совместная разработка и реализация образовательных программ, инновационная деятельность, проведение международных образовательных, научно-исследовательских и научно-технических проектов.

Меморандум подписали на Всемирном фестивале молодежи в Сочи.

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