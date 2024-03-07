СОВЕЩАНИЕ ПО ВОПРОСАМ ЭНЕРГЕТИКИ
Сухум. 7 марта 2024. Абхазия-Информ. В Администрации президента Абхазии состоялось совещание по вопросам повышения собираемости оплаты за потребленную электроэнергию и повышения эффективности деятельности органов исполнительной власти по борьбе с незаконной добычей криптовалют.
В нем приняли участие вице-президент Бадра Гунба, премьер-министр Александр Анкваб, руководитель Администрации Президента Абесалом Кварчия, первый вице-премьер, министр транспорта и энергетики Джансух Нанба, вице-премьер, министр экономики Кристина Озган, министр внутренних дел Роберт Киут, главы районов и городов, руководители РЭС.
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