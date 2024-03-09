ШАХМАТНЫЙ ТУРНИР, ПОСВЯЩЕННЫЙ 70-ЛЕТИЮ КОНСТАНТИНА ТУЖБА

Сухум. 9 марта 2024. Абхазия-Информ. В Сухуме проводится шахматный турнир, посвященный 70-летию президента Федерации шахмат Абхазии Константина Тужба. Турнир, в котором представлены все регионы Абхазии, проходит при поддержке Государственного комитета по делам молодежи и спорту и МУ Администрации г. Сухум «Управление по делам молодежи и спорта».

В первый день в турнире до 9 лет участвовало 70 юных шахматистов.

Среди мальчиков до 9 лет первое место занял Хинтба Глеб (Гудаута), второе Бганба Даниэль (Сухум), третье Шалин Иван (Сухум).

Среди девочек до 9 лет первое место занял Палавандзия Анна (Сухум), второе Агрба Амира (Гудаута), третье Гулария Эмили (Гудаута).

Среди мальчиков до 7 лет первое место занял Мукба Игнатий (Пицунда), второе Аргун Демид (Сухум), третье Назаренко Марк (Сухум).

Среди девочек до 7 лет первое место занял Хондзия Саломея (Сухум), второе Гургулия Александра (Сухум), третье Шамба София (Сухум).

Во второй день в турнире до 12 лет участвовало 40 юных шахматистов.

Среди мальчиков до 12 лет первое место занял Топчян Армен (Гулрыпш), второе Мукба Руслан (Пицунда), третье Жирков Герман (Сухум).

Среди девочек до 12 лет первое место занял Лакоба Сария (Гудаута), второе Смыр Мирра (Н.Афон), третье Сакания Сания (Сухум).

Среди мальчиков до 10 лет первое место занял Вардания Сандро (Гудаута), второе Тос-оглы Кемаль (Гагра), третье Бганба Даниэль (Сухум).

Среди девочек до 10 лет первое место занял Палавандзия Анна (Сухум), второе Тамбия Сария (Сухум).

Все призеры были награждены кубками, медалями, грамотами и денежными призами.