В СУХУМЕ ВЫЯВИЛИ 183 АППАРАТА ДЛЯ МАЙНИНГА

Сухум. 8 марта 2024. Абхазия-Информ. В ходе реализации оперативной информации в Сухуме должностные лица УБК и ТП, ОБК и ТП т/п «Псоу» ГТК Абхазии совместно сотрудниками СГБ республики досмотрели автомобиль Mercedes-Benz Sprinter под управлением гражданина РА Куркунава Х.А. В грузовом отсеке машины были обнаружены 183 аппарата для добычи криптовалюты Whatsminer M 50. Предположительно, они принадлежат гражданину Абхазии Гулия В.Д.