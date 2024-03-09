В СУХУМЕ ВЫЯВИЛИ 183 АППАРАТА ДЛЯ МАЙНИНГА
Сухум. 8 марта 2024. Абхазия-Информ. В ходе реализации оперативной информации в Сухуме должностные лица УБК и ТП, ОБК и ТП т/п «Псоу» ГТК Абхазии совместно сотрудниками СГБ республики досмотрели автомобиль Mercedes-Benz Sprinter под управлением гражданина РА Куркунава Х.А. В грузовом отсеке машины были обнаружены 183 аппарата для добычи криптовалюты Whatsminer M 50. Предположительно, они принадлежат гражданину Абхазии Гулия В.Д.
Суммарная потребляемая выявленными аппаратами мощность электроэнергии может достигать 600 кВт/ч. По предварительным оценкам, их рыночная стоимость составляет около 29 млн. рублей.
Аппараты были изъяты. Материалы дела направлены в отдел дознания и таможенных расследований ГТК.