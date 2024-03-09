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Абхазия Информ

В СУХУМЕ ВЫЯВИЛИ 183 АППАРАТА ДЛЯ МАЙНИНГА

Новости Суббота, 09 марта 2024 18:08
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В СУХУМЕ ВЫЯВИЛИ 183 АППАРАТА ДЛЯ МАЙНИНГА

Сухум. 8 марта 2024. Абхазия-Информ. В ходе реализации оперативной информации в Сухуме должностные лица УБК и ТП, ОБК и ТП т/п «Псоу» ГТК Абхазии совместно сотрудниками СГБ республики досмотрели автомобиль Mercedes-Benz Sprinter под управлением гражданина РА Куркунава Х.А. В грузовом отсеке машины были обнаружены 183 аппарата для добычи криптовалюты Whatsminer M 50. Предположительно, они принадлежат гражданину Абхазии Гулия В.Д.

Суммарная потребляемая выявленными аппаратами мощность электроэнергии может достигать 600 кВт/ч. По предварительным оценкам, их рыночная стоимость составляет около 29 млн. рублей.

Аппараты были изъяты. Материалы дела направлены в отдел дознания и таможенных расследований ГТК.

Прочитано 1 раз Последнее изменение Суббота, 09 марта 2024 18:09

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