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Абхазия Информ

ЗАЯВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ

Новости Суббота, 09 марта 2024 18:09
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ЗАЯВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ

Сухум. 9 марта 2024. Абхазия-Информ. Сегодня, 9 марта 2024 года, на официальном сайте Министерства иностранных дел Федеративной Республики Германия произошло обновление в разделе «терроризм». Министерство иностранных дел Федеративной Республики Германия настоятельно не рекомендует посещать «оккупированную Абхазию» в связи с неуказанными рисками в сфере безопасности.

МИД Абхазии рассматривает подобные публикации, как продолжение политики агрессивной изоляции Республики Абхазия.

Министерство иностранных дел Республики Абхазия за последнее время аккумулировало достаточно информации относительно подлога, дезинформации и манипуляций, которые предпринимаются со стороны инфраструктуры западных организаций, прежде всего USAID и UNDP. Европейские «партнеры» тоже не отстают.

В ответ на требования прозрачности мы видим попытки активизации политики агрессивной изоляции Республики Абхазия.

Обращаем особое внимание наших сограждан, продолжающих сотрудничать с Фондом Бергхофа, что донором данного фонда является именно МИД ФРГ.

В завершение – прямой вопрос абхазским НПО, которые получают финансирование от таких структур, как UNDP и Фонд Бергхофа – теперь вам ясно, кто изолирует Абхазию?

МИД Республики Абхазия примет все необходимые меры реагирования относительно вскрывшихся манипуляций со стороны западных организаций, а нашим согражданам, которые до сих пор не прекратили общение с ними, настоятельно рекомендуем сделать это прямо сейчас.

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