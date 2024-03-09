СОВЕЩАНИЕ В МИНЮСТЕ АБХАЗИИ

Сухум. 9 марта 2024. Абхазия-Информ. В Министерстве юстиции состоялось рабочее совещание под председательством курирующего замминистра Эсната Лакербая с руководителями органов ЗАГС и государственными нотариусами государственных нотариальных контор Республики Абхазия. Основной темой обсуждения стали результаты ежегодного контроля деятельности государственных нотариальных контор и органов ЗАГС Республики Абхазия.

По итогом проведённых плановых проверок Лакербая указал на необходимость исправления выявленных нарушений и предупредил о недопустимости их повторения.

Замминистра сообщил о том, что в 2024 году количество внеплановых проверок будет значительно увеличено, в том числе по вопросам дисциплины нахождения должностных лиц на рабочих местах.

«Наши граждане не должны сталкиваться с запертыми дверями в рабочее время», – указал замминистра.

В то же время Эснат Лакербая положительно отметил безоговорочную отзывчивость руководителей в предоставлении государственных услуг в нерабочее, порой ночное время, при экстренных, не терпящих отлагательства случаях.

«Соучастие в трудных моментах во все времена было свойственно всем нашим гражданам», – отметил Эснат Лакербая.

Важным аспектом обсуждения стал также и анализ законодательной базы, регулирующей деятельность органов ЗАГС и государственных нотариальных контор. Были рассмотрены возможные пути по ее улучшению и выявлению правовых неопределенностей, возникающих в процессе осуществления законодательно установленных функций.

Эснатом Лакербая даны поручения подготовить предложения по совершенствованию нормативного правового регулирования указанных сфер в выявленных коллизионных аспектах.

В отдельности была дана положительная оценка правоприменительной практики внедрения Инструкции о совершении нотариальных действий, которая была разработана и вступила в действие с 1 января 2023 года.