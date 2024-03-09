ОКАЗАЛИ ПОМОЩЬ МИНЮСТУ В РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА ПО ОЦИФРОВКЕ ЗАПИСЕЙ АКТОВ ГРАЖДАНСКОГО СОСТОЯНИЯ
Сухум. 9 марта 2024. Абхазия-Информ. В рамках соглашения между Министерством юстиции Республики Абхазия и Благотворительным фондом «Первая инклюзивная молодежная организация», молодые участники организации оказывают помощь Минюсту в реализации проекта по оцифровке записей актов гражданского состояния.
Инара Агрба, начальник отдела электронно-цифровых технологий ведомственного администрирования, ознакомила ребят с особенностями работы по переводу архивных книг государственной регистрации актов гражданского состояния с бумажных носителей в цифровой формат, и обучила их работе с соответствующим программным обеспечением.
Этот проект имеет важное значение для различных сфер государственной деятельности, а сотрудничество со стороны ПИМО способствует включению молодежи с ограниченными возможностями здоровья в государственно значимые инициативы.