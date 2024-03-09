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Абхазия Информ

ОКАЗАЛИ ПОМОЩЬ МИНЮСТУ В РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА ПО ОЦИФРОВКЕ ЗАПИСЕЙ АКТОВ ГРАЖДАНСКОГО СОСТОЯНИЯ

Новости Суббота, 09 марта 2024 18:48
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ОКАЗАЛИ ПОМОЩЬ МИНЮСТУ В РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА ПО ОЦИФРОВКЕ ЗАПИСЕЙ АКТОВ ГРАЖДАНСКОГО СОСТОЯНИЯ

Сухум. 9 марта 2024. Абхазия-Информ. В рамках соглашения между Министерством юстиции Республики Абхазия и Благотворительным фондом «Первая инклюзивная молодежная организация», молодые участники организации оказывают помощь Минюсту в реализации проекта по оцифровке записей актов гражданского состояния.

Инара Агрба, начальник отдела электронно-цифровых технологий ведомственного администрирования, ознакомила ребят с особенностями работы по переводу архивных книг государственной регистрации актов гражданского состояния с бумажных носителей в цифровой формат, и обучила их работе с соответствующим программным обеспечением.

Этот проект имеет важное значение для различных сфер государственной деятельности, а сотрудничество со стороны ПИМО способствует включению молодежи с ограниченными возможностями здоровья в государственно значимые инициативы.

Прочитано 6 раз Последнее изменение Суббота, 09 марта 2024 18:50

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