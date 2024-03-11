 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024

ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО

Сухум. 14 января 2024. Абхазия-Информ. Западные спонсоры финансируют ряд «независимых информационных проектов» в Абхазии, которые…
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
«ОФИЦИАЛЬНАЯ АБХАЗИЯ», ЧТО ЭТО ТАКОЕ И ЧТО ОНА ЗНАЧИТ ДЛЯ НАШЕЙ РЕСПУБЛИКИ?
октября 31 2023
«ОФИЦИАЛЬНАЯ АБХАЗИЯ», ЧТО ЭТО ТАКОЕ И ЧТО ОНА ЗНАЧИТ ДЛЯ НАШЕЙ РЕСПУБЛИКИ?

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Декабрь 2019 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ГОСКОМИТЕТА ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ И ПРИВАТИЗАЦИИ ОТЧИТАЛСЯ ОБ ИТОГАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА 2023 ГОД

Новости Понедельник, 11 марта 2024 18:09
Оцените материал
(0 голосов)
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ГОСКОМИТЕТА ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ И ПРИВАТИЗАЦИИ ОТЧИТАЛСЯ ОБ ИТОГАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА 2023 ГОД

Сухум. 11 марта 2024. Абхазия-Информ. Президент Аслан Бжания принял отчет председателя Госкомитета по управлению государственным имуществом и приватизации Беслана Кубрава.

«Прежде чем ознакомить Вас с итогами 2023 года, хотел бы озвучить некоторые цифры, которые предшествовали сегодняшнему положению дел в этом направлении» – сказал Б.Кубрава.

Отметив, что процесс приватизации в Абхазии начался в 2004 году, он подчеркнул, что тогда была принята соответствующая законодательная база и сформирована структура, занимающаяся этими вопросами. Процесс приватизации успешно развивается и продолжается. За этот период приватизировано 239 объектов на общую сумму в 1 млрд 56 млн рублей.

В данном случае речь идет об объектах, относящихся исключительно к республиканской собственности.

Главе государства было доложено, что в течение истекшего года было приватизировано по линии Госкомимущества семь объектов. В период с июня 2020 года по настоящее время приватизировано 19 объектов по линии республиканской собственности на общую сумму 196 млн рублей. 396 млн рублей поступило за 56 объектов за предыдущие пять лет. Общая сумма составила 1 млрд 56 млн рублей и 1.6 миллионов долларов.

По словам Кубрава, в настоящее время в Абхазии вопросы эффективного управления имуществом, находящимся в собственности, приобрели важность и актуальность.

«Особую значимость в этом случае имеет эффективность управления недвижимым имуществом, поскольку стоимость фондов сравнительно велика, следовательно, размер поступления в бюджет при условии его рационального использования можно и нужно увеличить», – констатировал он.

Президент указал на необходимость государственного контроля за ходом проведения приватизации.

Обсуждались также вопросы реестрирования предприятий и организаций, совершенствования методов сбора и обработки информации; взаимодействие с министерствами, ведомствами, администрациями и др.

После детального анализа деятельности Госкомимущества за 2023 год президент поблагодарил Беслана Кубрава за работу и дал ряд поручений и рекомендаций.

«Считаю важным в вашей деятельности обеспечить применение механизма рыночной оценки при использовании недвижимости, выровнять ставки арендной платы, взимаемой за использование государственной недвижимости со ставками, сложившимися на рынке. К этому мы должны прийти. И мы с Вами обсуждали эту тему неоднократно. Лишней государственной собственности у нас нет, и она должна использоваться эффективно», – сказал Аслан Бжания.

Об этом сообщает сайт главы государства.

Прочитано 12 раз Последнее изменение Понедельник, 11 марта 2024 18:18

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « ИТОГИ ШАХМАТНОГО ТУРНИРА, ПОСВЯЩЕННОГО 70-ЛЕТИЮ ПРЕЗИДЕНТА ФЕДЕРАЦИИ ШАХМАТ АБХАЗИИ ПОЖАР В ГУДАУТСКОМ РАЙОНЕ »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.