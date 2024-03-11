ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ГОСКОМИТЕТА ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ И ПРИВАТИЗАЦИИ ОТЧИТАЛСЯ ОБ ИТОГАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА 2023 ГОД

«Прежде чем ознакомить Вас с итогами 2023 года, хотел бы озвучить некоторые цифры, которые предшествовали сегодняшнему положению дел в этом направлении» – сказал Б.Кубрава.

Отметив, что процесс приватизации в Абхазии начался в 2004 году, он подчеркнул, что тогда была принята соответствующая законодательная база и сформирована структура, занимающаяся этими вопросами. Процесс приватизации успешно развивается и продолжается. За этот период приватизировано 239 объектов на общую сумму в 1 млрд 56 млн рублей.

В данном случае речь идет об объектах, относящихся исключительно к республиканской собственности.

Главе государства было доложено, что в течение истекшего года было приватизировано по линии Госкомимущества семь объектов. В период с июня 2020 года по настоящее время приватизировано 19 объектов по линии республиканской собственности на общую сумму 196 млн рублей. 396 млн рублей поступило за 56 объектов за предыдущие пять лет. Общая сумма составила 1 млрд 56 млн рублей и 1.6 миллионов долларов.

По словам Кубрава, в настоящее время в Абхазии вопросы эффективного управления имуществом, находящимся в собственности, приобрели важность и актуальность.

«Особую значимость в этом случае имеет эффективность управления недвижимым имуществом, поскольку стоимость фондов сравнительно велика, следовательно, размер поступления в бюджет при условии его рационального использования можно и нужно увеличить», – констатировал он.

Президент указал на необходимость государственного контроля за ходом проведения приватизации.

Обсуждались также вопросы реестрирования предприятий и организаций, совершенствования методов сбора и обработки информации; взаимодействие с министерствами, ведомствами, администрациями и др.

После детального анализа деятельности Госкомимущества за 2023 год президент поблагодарил Беслана Кубрава за работу и дал ряд поручений и рекомендаций.

«Считаю важным в вашей деятельности обеспечить применение механизма рыночной оценки при использовании недвижимости, выровнять ставки арендной платы, взимаемой за использование государственной недвижимости со ставками, сложившимися на рынке. К этому мы должны прийти. И мы с Вами обсуждали эту тему неоднократно. Лишней государственной собственности у нас нет, и она должна использоваться эффективно», – сказал Аслан Бжания.

Об этом сообщает сайт главы государства.