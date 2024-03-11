ПОЖАР В ГУДАУТСКОМ РАЙОНЕ
Сухум. 11 марта 2024. Абхазия-Информ. Накануне полностью выгорел частный одноэтажный дом старой постройки в селе Хуап. Сигнал о возгорании поступил на пульт дежурного МЧС в 19 часов 57 минут. По словам пожарных, максимально быстрому распространению огня способствовала ветхость строения и то, что он полностью состоял из деревянных элементов.
В результате пожара никто не пострадал.
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Вчера же на одном из приусадебных участков по улице Братьев Зантария в Сухуме при расчистке была обнаружена противотанковая граната времен Отечественной войны 1992-93 годов. Сотрудники отдела пиротехники выехали на место обнаружения, вывезли взрывоопасный предмет и обезвредили его.
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