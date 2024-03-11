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Абхазия Информ

ПОЖАР В ГУДАУТСКОМ РАЙОНЕ

Новости Понедельник, 11 марта 2024 18:18
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ПОЖАР В ГУДАУТСКОМ РАЙОНЕ

Сухум. 11 марта 2024. Абхазия-Информ. Накануне полностью выгорел частный одноэтажный дом старой постройки в селе Хуап. Сигнал о возгорании поступил на пульт дежурного МЧС в 19 часов 57 минут. По словам пожарных, максимально быстрому распространению огня способствовала ветхость строения и то, что он полностью состоял из деревянных элементов.

В результате пожара никто не пострадал.

***

Вчера же на одном из приусадебных участков по улице Братьев Зантария в Сухуме при расчистке была обнаружена противотанковая граната времен Отечественной войны 1992-93 годов. Сотрудники отдела пиротехники выехали на место обнаружения, вывезли взрывоопасный предмет и обезвредили его.

Прочитано 13 раз Последнее изменение Понедельник, 11 марта 2024 18:19

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