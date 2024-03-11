ПОЖАР В ГУДАУТСКОМ РАЙОНЕ

Сухум. 11 марта 2024. Абхазия-Информ. Накануне полностью выгорел частный одноэтажный дом старой постройки в селе Хуап. Сигнал о возгорании поступил на пульт дежурного МЧС в 19 часов 57 минут. По словам пожарных, максимально быстрому распространению огня способствовала ветхость строения и то, что он полностью состоял из деревянных элементов.