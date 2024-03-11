ГДЕ МОЖНО БУДЕТ ПРОГОЛОСОВАТЬ НА ВЫБОРАХ ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ
Сухум. 11 марта 2024. Абхазия-Информ. 17 марта в Абхазии будут проводиться выборы Президента Российской Федерации. В голосовании могут принять участие граждане России, проживающие или временно находящиеся на территории Республики Абхазия. Об этом сообщает пресс-служба Посольства России в Абхазии.
Для получения избирательного бюллетеня необходимо предъявить паспорт гражданина России (внутренний или заграничный).
Избирательные участки будут открыты с 8:00 до 20:00 по следующим адресам:
Сухум
ул. Картозия, д. 7, здание средней школы № 5 (избирательный участок № 8002);
ул. Эшба, д. 164, здание Государственной миграционной службы Республики Абхазия (избирательный участок № 8422);
ул. Дзидзария, д. 56, здание Медицинского колледжа (избирательный участок № 8424);
ул. Аршба, д. 56, здание Сухумского государственного колледжа (избирательный участок № 8430);
ул. Лакоба, д. 111, здание Национальной библиотеки (избирательный участок № 8001);
просп. Аиааира, д. 33, здание средней школы № 10 (избирательный участок № 8000);
ул. Акиртава, д. 32, здание средней школы № 14 (избирательный участок № 8003).
Гагрский район
Гагра, пр. Ардзинба, д. 84, здание дома культуры (избирательный участок № 8005);
Гагра, ул. Абазгаа, д. 55/3, здание Гуманитарно-промышленного техникума (избирательный участок № 8431);
Цандрыпш, ул. Ленина, д. 8, здание средней школы № 1 (избирательный участок № 8004);
Пицунда, здание городской Администрации (избирательный участок № 8006);
Бзыпта, ул. Эшба, д. 47а, здание сельской Администрации (избирательный участок № 8007).
Гудаутский район
Гудаута, ул. 23 июля, д. 2, здание средней школы № 2 (избирательный участок № 8019);
Блабырхуа, здание администрации села (избирательный участок № 8442);
Бамбора, ул. Абазинская, д. 112, здание средней школы (участок № 8008);
Лыхны, здание средней школы (избирательный участок № 8397);
Приморское, здание средней школы (избирательный участок № 8444);
Новый Афон, ул. Ладария, д. 3, здание дворца молодежи (избирательный участок № 8405).
Сухумский район
Эшера, ул. Братьев Эзугбая 4-й тупик, д. 2, здание сельской Администрации (избирательный участок № 8415);
Гумиста, здание средней школы (избирательный участок № 8445).
Гулрыпшский район
Мачара, здание дома культуры (избирательный участок № 8447);
Агудзера, ул. Курчатова, д. 24, здание дома культуры (избирательный участок № 8419);
Дранда, Абжуйское ш., здание средней школы (избирательный участок № 8420).
Очамчырский район
Очамчыра, ул. Чанба, д. 56, здание школы-интерната № 1 (избирательный участок № 8434);
Адзюбжа, здание средней школы (избирательный участок № 8427);
Кутол, здание сельской Администрации (избирательный участок № 8448);
Члоу, здание дома культуры (избирательный участок № 8449);
Акуаскиа, здание средней школы, (избирательный участок № 8435).
Ткуарчалский район
Ткуарчал, просп. Свободы, д. 26, здание дома культуры (избирательный участок № 8437).
Галский район
Гал, ул. Леона, д. 1, здание дома культуры (избирательный участок № 8443).
Подробная информация о зарегистрированных кандидатах на должность Президента Российской Федерации доступна на сайте Центральной избирательной комиссии Российской Федерации.
Последнее от Super User
- В КАБМИНЕ ОБСУДИЛИ ВОПРОСЫ ОБРАЗОВАНИЯ
- В АБХАЗИИ ЗАДУМАЛИСЬ НАД БЕЗЛИМИТНЫМ ВИНОМ В ОТЕЛЯХ
- В АБХАЗИИ ПРОДОЛЖАЮТСЯ КОМАНДНО-ШТАБНЫЕ УЧЕНИЯ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ
- МЕЖДУ АБХАЗСКИМ ГОСДРАМТЕАТРОМ И БАШКИРСКИМ ГОСУДАРСТВЕННЫМ АКАДЕМИЧЕСКИМ ТЕАТРОМ ПОДПИСАНО СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ
- НАЧАЛАСЬ РЕГИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ВСЕМИРНОГО ФЕСТИВАЛЯ МОЛОДЕЖИ