ГДЕ МОЖНО БУДЕТ ПРОГОЛОСОВАТЬ НА ВЫБОРАХ ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ

Сухум. 11 марта 2024. Абхазия-Информ. 17 марта в Абхазии будут проводиться выборы Президента Российской Федерации. В голосовании могут принять участие граждане России, проживающие или временно находящиеся на территории Республики Абхазия. Об этом сообщает пресс-служба Посольства России в Абхазии.