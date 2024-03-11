МЕЖДУ АБХАЗСКИМ ГОСДРАМТЕАТРОМ И БАШКИРСКИМ ГОСУДАРСТВЕННЫМ АКАДЕМИЧЕСКИМ ТЕАТРОМ ПОДПИСАНО СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ

Сухум. 11 марта 2024. Абхазия-Информ. В рамках культурного форума «Арт-Курултай» Генеральный директор Абхазского государственного драматического театра им. С. Чанба Алхас Чолокуа и директор Башкирского государственного академического театра драмы им. М. Гафури Иршат Файзуллин, подписали Соглашение о сотрудничестве.

Директор Абхазского театра выступил также на площадке руководителей театрально-концертных организации. «Арт Курултай» является одним из крупных культурных форумов ежегодно проводимых в России.

С каждым годом его география расширяется. В этом году, помимо регионов России в работе Форума приняли участие представители Абхазии, Беларуси, Казахстана, Узбекистана и Китая. В пленарном заседании форума приняли участие Глава Республики Башкортостан Радий Хабиров (по видеосвязи), министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова, Премьер-министр Башкортостана Андрей Назаров.