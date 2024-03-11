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Абхазия Информ

В АБХАЗИИ ПРОДОЛЖАЮТСЯ КОМАНДНО-ШТАБНЫЕ УЧЕНИЯ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ

Новости Понедельник, 11 марта 2024 18:34
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В АБХАЗИИ ПРОДОЛЖАЮТСЯ КОМАНДНО-ШТАБНЫЕ УЧЕНИЯ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ

Сухум. 11 марта 2024. Абхазия-Информ. Основная цель учений, начавшихся 5 марта – повышение полевой выучки и слаженности действий войск и сил при решении задач в кризисных условиях. В учениях принимают участие подразделения видов и родов войск Вооруженных сил Абхазии, а также специальные подразделения силовых структур Республики Абхазия, военнослужащие частей резерва.

В ходе учения отмечается положительная динамика в организации и проведении мероприятий боевой готовности. 

Министром обороны Республики Абхазия Владимиром Ануа уделяется особое внимание совершенствованию боевой выучки Вооруженных сил, повышению боевых возможностей, оснащению современным вооружением и военной техникой, средствами разведки и радиоэлектронной борьбы.

 

Прочитано 7 раз Последнее изменение Понедельник, 11 марта 2024 18:39

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