В АБХАЗИИ ПРОДОЛЖАЮТСЯ КОМАНДНО-ШТАБНЫЕ УЧЕНИЯ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ
Сухум. 11 марта 2024. Абхазия-Информ. Основная цель учений, начавшихся 5 марта – повышение полевой выучки и слаженности действий войск и сил при решении задач в кризисных условиях. В учениях принимают участие подразделения видов и родов войск Вооруженных сил Абхазии, а также специальные подразделения силовых структур Республики Абхазия, военнослужащие частей резерва.
В ходе учения отмечается положительная динамика в организации и проведении мероприятий боевой готовности.
Министром обороны Республики Абхазия Владимиром Ануа уделяется особое внимание совершенствованию боевой выучки Вооруженных сил, повышению боевых возможностей, оснащению современным вооружением и военной техникой, средствами разведки и радиоэлектронной борьбы.
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