 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024

ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО

Сухум. 14 января 2024. Абхазия-Информ. Западные спонсоры финансируют ряд «независимых информационных проектов» в Абхазии, которые…
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
«ОФИЦИАЛЬНАЯ АБХАЗИЯ», ЧТО ЭТО ТАКОЕ И ЧТО ОНА ЗНАЧИТ ДЛЯ НАШЕЙ РЕСПУБЛИКИ?
октября 31 2023
«ОФИЦИАЛЬНАЯ АБХАЗИЯ», ЧТО ЭТО ТАКОЕ И ЧТО ОНА ЗНАЧИТ ДЛЯ НАШЕЙ РЕСПУБЛИКИ?

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Декабрь 2019 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

В АБХАЗИИ ЗАДУМАЛИСЬ НАД БЕЗЛИМИТНЫМ ВИНОМ В ОТЕЛЯХ

Новости Понедельник, 11 марта 2024 18:35
Оцените материал
(0 голосов)
В АБХАЗИИ ЗАДУМАЛИСЬ НАД БЕЗЛИМИТНЫМ ВИНОМ В ОТЕЛЯХ

Сухум. 11 марта 2024. Абхазия-Информ. Ряд отелей в Абхазии могут включить в список услуг для своих гостей «безлимитное вино». Об этом рассказал министр туризма республики Теймураз Хишба. По его словам, вряд ли система «все включено» в гостиничном бизнесе Абхазии появится в ближайшее время.

Министр пояснил, что несмотря на то, что сельское хозяйство развивается очень хорошо, в республике проживает лишь 250 тысяч человек, на них приходится полтора миллиона туристов. В перспективе отдыхающих на территории Абхазии будет еще больше. Обеспечить их местными продуктами нереально, заявил Хишба в интервью сайту АиФ.

Министр сослался также на Сочи и Крым, где отелей «все включено» также не найти. Министр при этом не исключил, что когда-нибудь такие гостиницы в Абхазии могут появиться.

По его словам, владельцы некоторых отелей уже сейчас задумались над тем, чтобы подавать своим гостям безлимитное вино.

Несмотря на невероятную популярность абхазского вина в России, его потребление сократится из-за повышения акцизов, так как стоимость в таком случае увеличится на 100-150 рублей за бутылку. Об этом НСН ранее заявил член Союза сомелье и экспертов России, ведущий российский винный эксперт и критик Денис Руденко.

Прочитано 7 раз Последнее изменение Понедельник, 11 марта 2024 18:39

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « В АБХАЗИИ ПРОДОЛЖАЮТСЯ КОМАНДНО-ШТАБНЫЕ УЧЕНИЯ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ В КАБМИНЕ ОБСУДИЛИ ВОПРОСЫ ОБРАЗОВАНИЯ »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.