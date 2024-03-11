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Абхазия Информ

В КАБМИНЕ ОБСУДИЛИ ВОПРОСЫ ОБРАЗОВАНИЯ

Новости Понедельник, 11 марта 2024 18:41
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В КАБМИНЕ ОБСУДИЛИ ВОПРОСЫ ОБРАЗОВАНИЯ

Сухум. 11 марта 2024. Абхазия-Информ. Премьер-министр Александр Анкваб принял группу учителей сухумских школ и депутата Парламента Наура Нармания, передавших правительству обращение педагогической общественности Абхазии, в котором преподаватели средних школ выразили консолидированную позицию специалистов, в том числе преподавателей Абхазского университета, в связи с приказом Министерства просвещения № 21 от 8 февраля 2024 г.

Данным приказом Минпрос республики утвердил Положение «О проведении письменного экзамена по учебной дисциплине «математика: алгебра и геометрия» в 9 классе и «математика: алгебра и начало анализа, геометрия» в 11 классе».

В обращении педагогического сообщества указывается, что их несогласие с таким решением вытекает из целого ряда вопросов, ответы на которые не были получены от министерства.

В частности, преподаватели математики и методисты ставят вопрос о конечных целях такого кардинального изменения порядка проведения письменных экзаменов и критериев оценок учащихся.

Специалисты считают нововведение несвоевременным, поскольку правила меняются всего за три месяца до предстоящих школьных экзаменов, они не обсуждались с привлечением методистов, самих преподавателей предметов, не проводилась апробация в виде экспериментальных исследований и, соответственно, обсуждение итогов эксперимента.

Учителя и методисты обращают внимание на то, что Министерство просвещения при издании приказа проигнорировало общую позицию специалистов, неоднократно выраженную в разных форматах, в том числе на заседании профильного комитета Парламента по образованию, науке, языковой политике.

Исходя из изложенных в обращении доводов, преподаватели математики, представляющие все регионы республики, просят правительство отменить соответствующий приказ Министерства просвещения.

Подводя итоги встречи, премьер-министр Александр Анкваб заявил, что правительство изучит сложившуюся ситуацию и даст ответ на обращение в возможно короткие сроки.

Об этом сообщает сайт правительства.

Прочитано 5 раз Последнее изменение Понедельник, 11 марта 2024 18:44

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