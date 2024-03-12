ПОПКОВ ДОНАТ И ДЗЫБА САЛМАН – ПРИЗЕРЫ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО ТУРНИРА «СТРЕМЛЕНИЕ К ПОБЕДЕ»

Сухум. 12 марта 2024. Абхазия-Информ . В Ставрополе прошёл открытый межрегиональный турнир по вольной борьбе «Стремление к победе», среди юношей 2010-2011, 2012-2013 г.р. В нем приняли участие 289 спортсменов от команд от Гулькевичского района, Адыгеи, Калмыкии, Дагестана, Чеченской Республики, КЧР, КБР, Ставропольского края, Краснодара и Республики Абхазия.

Нашу республику представляла команда г. Сухум, которую составили воспитанники секции вольной борьбы Управления по делам молодежи и спорта.

Юные борцы абхазской команды Попков Донат в вес/к39 кг и Дзыба Салман в вес/к 50 кг завоевали бронзовые медали турнира.

Тренируют спортсменов А. Цвижба и И. Джопуа.