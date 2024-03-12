МЕЛКОНЯН ДИАНА – СЕРЕБРЯНЫЙ ПРИЗЕР ПЕРВЕНСТВА ЮФО ПО БОКСУ
Сухум. 12 марта 2024. Абхазия-Информ. В Ростове-на-Дону завершилось первенство ЮФО по боксу среди девушек 13-14 и 15-16 лет, юниорок 17-18 и 19-22 лет и юношей 15-16 лет. В соревнованиях приняли участие 583 спортсмена из восьми регионов РФ и Республики Абхазия.
Нашу республику представляла воспитанница тренера Авидзба Давида – Мелконян Диана.
По результатам проведенных боев, спортсменка показала высокий уровень подготовки и завоевала серебро турнира, обеспечив себе участие в «Первенстве России по боксу», которое пройдет в Южной Осетии.