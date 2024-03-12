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МЕЛКОНЯН ДИАНА – СЕРЕБРЯНЫЙ ПРИЗЕР ПЕРВЕНСТВА ЮФО ПО БОКСУ

Новости Вторник, 12 марта 2024 12:34
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МЕЛКОНЯН ДИАНА – СЕРЕБРЯНЫЙ ПРИЗЕР ПЕРВЕНСТВА ЮФО ПО БОКСУ

Сухум. 12 марта 2024. Абхазия-Информ. В Ростове-на-Дону завершилось первенство ЮФО по боксу среди девушек 13-14 и 15-16 лет, юниорок 17-18 и 19-22 лет и юношей 15-16 лет. В соревнованиях приняли участие 583 спортсмена из восьми регионов РФ и Республики Абхазия.

Нашу республику представляла воспитанница тренера Авидзба Давида – Мелконян Диана.

По результатам проведенных боев, спортсменка показала высокий уровень подготовки и завоевала серебро турнира, обеспечив себе участие в «Первенстве России по боксу», которое пройдет в Южной Осетии.

Прочитано 12 раз Последнее изменение Вторник, 12 марта 2024 12:39

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