МЕЛКОНЯН ДИАНА – СЕРЕБРЯНЫЙ ПРИЗЕР ПЕРВЕНСТВА ЮФО ПО БОКСУ

Сухум. 12 марта 2024. Абхазия-Информ. В Ростове-на-Дону завершилось первенство ЮФО по боксу среди девушек 13-14 и 15-16 лет, юниорок 17-18 и 19-22 лет и юношей 15-16 лет. В соревнованиях приняли участие 583 спортсмена из восьми регионов РФ и Республики Абхазия.