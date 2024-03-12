Сухум. 11 марта 2024. Абхазия-Информ . Председатель Сухумского городского Собрания Дмитрий Осия от имени депутатов и себя лично призвал горожан принять участие в выборах президента России.

«Уважаемые жители столицы!

От лица Сухумского городского Собрания хочу обратиться к вам с важным призывом! 17 марта состоятся выборы президента РФ, нашего главного стратегического партнера. Я прошу всех жителей Сухума прийти на участки для голосования и сделать свой выбор.

РФ первая страна признавшая независимость Республики Абхазия, страна, постоянно содействующая нам в социально-экономическом развитии, страна, помогающая нам надежно защищать наши границы.

Сегодня, когда силы так называемого «коллективного запада» ополчились против нашего стратегического партнера, мы как никогда ранее должны проявить единство. Единство на выборах в текущих условиях это то малое, что мы можем сделать, выражая поддержку нашему стратегическому партнеру. Только вместе с Российской Федерацией, развивая и укрепляя дружеские и партнерские отношения, мы можем надеяться на мир, стабильность, на лучшее будущее для наших детей. Важен голос каждого из нас.

В столице создано семь избирательных участков для голосования, они расположены в трех общеобразовательных школах №5, №10 и №14, а также в зданиях Сухумского государственного колледжа, Сухумского медицинского колледжа, Государственной миграционной службы и в Национальной библиотеке им. Ивана Папаскир.

Верю, что каждый житель Сухума 17 марта проявит ответственную гражданскую позицию. Давайте сделаем наш голос слышным!»