ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ГТК ОТЧИТАЛСЯ ОБ ИТОГАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА 2023 ГОД

Согласно отчету, в 2023 году объем внешней торговли Республики Абхазия составил 49 млрд рублей, наблюдается рост на 23%. Объем экспорта увеличился в прошлом году на 5%, достигнув суммы 7 млрд 310 млн рублей. В основном это древесина, алкоголь, продукты питания, цитрусы, текстиль, металл. Объем импорта увеличился на 27% и составил 41 млрд 693 млн рублей.

Сухум. 12 марта 2024. Абхазия-Информ . Аслан Бжания принял отчет председателя Государственного таможенного комитета Республики Абхазия Отара Хеция о проделанной комитетом работе за минувший год.

Сальдо торгового баланса Республики Абхазия является отрицательным. Это свидетельствует о повышенном спросе на импортные товары, такие как медикаменты, продукты питания, строительные материалы, горюче-смазочные материалы и прочие товары.

Хеция отметил, что основным торговым партнером Абхазии остается Российская Федерация, на долю которой пришлось за 2023 год 35 млрд рублей или 72% от общего объема внешней торговли Абхазии. Объем торговли с Российской Федерацией увеличился в 2023 году на 16%».

Что касается таможенных платежей, то согласно отчету ГТК, объем начислений таможенных платежей за 2023 год составил 3 млрд 673 млн рублей, контрольный показатель по начислению таможенных платежей за 2023 год выполнен на 129%, в абсолютном выражении перевыполнение планового задания составило 826 млн рублей.

Хеция подчеркнул, что в сравнении с показателями за аналогичные периоды предыдущих лет показатели 2023 года значительно выросли. Положительная динамика в начислении таможенных платежей за 2023 год обусловлена такими факторами, как усиление таможенного контроля в отношении товаров, перемещаемых через таможенную границу Республики Абхазия; ежегодный естественный рост товарооборота Республики Абхазия; внесение изменений в Таможенный тариф Республики Абхазия, которые вступили в силу с 1 апреля 2023 года.

«Изменения, внесенные в Таможенный тариф, дополнительно принесли в бюджет страны более 100 млн рублей», – добавил он.

В 2023 году была проведена серьезная работа по оплате задолженности таможенных платежей Государственному таможенному комитету. Используя все имеющиеся рычаги, таможенными органами было начислено порядка 15 млн рублей, образовавшихся в виде задолженности.

По направлению правоохранительной деятельности таможенных органов председатель доложил, что в 2023 году Государственным таможенным комитетом было принято к своему производству 230 дел об административном правонарушении, в результате чего к административной ответственности за разные виды таможенных правонарушений были привлечены 230 человек.

Итого по возбужденным делам в ГТК в республиканский бюджет поступили денежные средства на сумму 5 млн 768 тыс. рублей. Если сравнивать с предыдущим годом, то у нас в 2023 году увеличилась сумма начисленных штрафов. И это благодаря тому, что были внесены изменения в КоАП и сумма штрафов была увеличена в разы. При этом сократилось количество правонарушений на 16%.

Также руководитель таможенных органов доложил о том, что в 2023 году проводилась тщательная работа по контролю за перемещением аппаратов по добыче криптовалюты и по их изъятию из незаконного оборота.

«За 2023 год из незаконного оборота было изъято 108 аппаратов и комплектующих к ним в количестве 146 единиц на общую 9 млн рублей», – сообщил Хеция.

По поручению президента усилен контроль за перемещением майнинговых аппаратов через таможенную границу и продолжена работа по их изъятию. С января текущего года по настоящее время количество изъято 29 аппаратов и 42 единицы в виде комплектующих к ним.

В рамках международной деятельности, согласно отчёту, ГТК продолжил работу по укреплению международного таможенного сотрудничества. Основные усилия в рамках отчетного периода по линии международного таможенного сотрудничества были направлены на реализацию пунктов 14, 15, 16, 40, 43 и 44 Программы формирования общего социального и экономического пространства между Республикой Абхазия и Российской Федерацией на основе гармонизации законодательства Республики Абхазия с законодательством Российской Федерации от 12 ноября 2020 года.

В целях реализации пункта 14 Программы Постановлением Кабинета министров Республики Абхазия № 92 было утверждено положение «О применении на территории Республики Абхазия Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза». Настоящее Постановление вступило в силу с 1 января 2023 года.

Применение ТН ВЭД ЕАЭС в работе таможенных органов оказало положительное влияние на качество таможенного администрирования, организацию таможенного оформления и таможенного контроля, повышение объективности формирования таможенной статистики внешней торговли, которая используется при разработке таможенной политики Республики Абхазия, а также при принятии мер по ее реализации в процессе таможенного декларирования и контроля правильности заявленного кода товаров и транспортных средств.

«Если раньше ввозимые товары классифицировались по четырём пунктам, то сегодня – по десяти, что дает нам возможность тщательней характеризовать товар», – подчеркнул Хеция.

Значимым событием отчетного периода стало принятие нового Таможенного кодекса Республики Абхазия в целях реализации пункта 44 Программы.

Проект ТК Республики Абхазия включает в себя 488 статей, сгруппированных в 10 разделов (65 глав): общие положения; таможенные платежи, специальные, антидемпинговые, компенсационные пошлины; таможенные операции и лица, их совершающие; таможенные процедуры; особенности порядка и условий перемещения через таможенную границу Республики Абхазия отдельных категорий товаров; проведение таможенного контроля; таможенные органы Республики Абхазия; оперативно-розыскная деятельность таможенных органов Республики Абхазия; деятельность в сфере таможенного дела; переходные положения.

Потребность в подготовке новой редакции Таможенного кодекса, по словам Хеция, продиктована практическими проблемами развития экономики и внешней торговли Республики Абхазия, постепенным накоплением наработок в правовой базе деятельности таможенных органов, отставанием законодательства в сфере таможенного дела от значительно обновившегося и ушедшего далеко вперед международно-правового обеспечения таможенного регулирования.

«Принятие нового кодифицированного акта послужит положительным импульсом в реализации таможенной политики Республики Абхазия, путем максимального упрощения и повышения эффективности прохождения таможенных процедур, внедрения и принятия общих унифицированных подходов к таможенному регулированию», – подчеркнул он.

Между таможенными органами Республики Абхазия и Российской Федерации был проведен ряд рабочих встреч в преддверии курортного и цитрусового сезонов. В ходе этих встреч были достигнуты договоренности, которые способствовали разгрузке российско-абхазской государственной границы в период курортного сезона, а также был решен ряд актуальных вопросов в преддверии цитрусового сезона.

Глава государства отметил, что в нынешнем году республика ожидает большого притока туристов, в связи с чем вопрос пересечения границы станет очень актуальным.

«Мы ожидаем большого количества людей и грузов, а потому очень важно быстро оформлять грузы и не создавать очередей», – подчеркнул Аслан Бжания.

Также президент поручил ГТК при разработке Таможенного кодекса тщательно изучить вопрос, касающийся ставок, пошлин, чтобы все работало на стимулирование нашей экономики.

«Недавно у нас произошел случай, связанный с виноматериалами, этим вопросом до сих пор занимаются. Считаю, что эта ситуация была не до конца проработана. Такое бывает, но в будущем надо исключить», – сказал президент.

Хеция проинформировал главу государства о том, что весь товар, который шел по контракту, не был задержан и все просьбы виноделов были выполнены.

«Сейчас мы ждем постановления правительства», – отметил он.

Президент напомнил, что перед государством сегодня стоят задачи создания рабочих мест и повышения благосостояния населения.

«Этого мы сможем достичь, привлекая инвестиции. Немаловажную роль здесь играет Государственный таможенный комитет, который должен быть гибким в своих подходах. Сегодня могут быть одни правила, завтра они могут стать более лояльными», – добавил Аслан Бжания.

Глава государства поблагодарил руководство и весь состав ГТК за проделанную работу, которую он оценил как удовлетворительную.

Об этом сообщает сайт президента.