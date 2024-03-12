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Абхазия Информ

В ОТНОШЕНИИ ЖИТЕЛЯ СУХУМА ВОЗБУЖДЕНО УГОЛОВНОЕ ДЕЛО

Новости Вторник, 12 марта 2024 12:56
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В ОТНОШЕНИИ ЖИТЕЛЯ СУХУМА ВОЗБУЖДЕНО УГОЛОВНОЕ ДЕЛО

Сухум. 12 марта 2024. Абхазия-Информ. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 223 УК РА, в отношении жителя г. Сухум Смаилова Ибрагима Платоновича, 1984 г.р. Последний незаконно приобрел наркотическое средство «мефедрон» в крупном размере и хранил при себе в виде раствора в медицинском шприце до момента его изъятия сотрудниками управления исполнения наказания Министерства внутренних дел совместно с уголовным розыском Гулрыпшского РОВД и сотрудниками Драндского отделения милиции.

На момент задержания гражданин Смаилов и сам пребывал в состоянии наркотического опьянения.

Оперативные мероприятия были проведены в п. Дранда, расследует уголовное дело следственная группа отдела внутренних дел по Гулрыпшскому району. Ибрагим Смаилов заключен под домашний арест.

Об этом сообщает сайт МВД.

Прочитано 8 раз Последнее изменение Вторник, 12 марта 2024 12:59

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