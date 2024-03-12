В СУХУМЕ ПРОХОДИТ ЛЮБИТЕЛЬСКИЙ ТУРНИР ПО МИНИ-ФУТБОЛУ 5Х5 «КУБОК ФЕДЕРАЦИИ»
Новости Вторник, 12 марта 2024 13:09
Сухум. 12 марта 2024. Абхазия-Информ. В Сухуме проходит первый ежегодный любительский турнир по мини-футболу 5х5 «Кубок Федерации». В турнире принимают участие 12 команд: «Аиааира», «Адуней», «Атлант», «Интер Сухум», «Империал», «Легион», «PEGAS», «Рубин», «СГБ», «Старая Гагра», «ShikPik» и «Черноморэнерго».
Турнир стартовал 9 марта и завершится 25 марта. Игры проходят на футбольной площадке «Совмин».
«Кубок Федерации» организован Федерацией футбола Абхазии совместно с ЛФЛ Апсны.