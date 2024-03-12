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Абхазия Информ

В СУХУМЕ ПРОХОДИТ ЛЮБИТЕЛЬСКИЙ ТУРНИР ПО МИНИ-ФУТБОЛУ 5Х5 «КУБОК ФЕДЕРАЦИИ»

Новости Вторник, 12 марта 2024 13:09
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В СУХУМЕ ПРОХОДИТ ЛЮБИТЕЛЬСКИЙ ТУРНИР ПО МИНИ-ФУТБОЛУ 5Х5 «КУБОК ФЕДЕРАЦИИ»

Сухум. 12 марта 2024. Абхазия-Информ. В Сухуме проходит первый ежегодный любительский турнир по мини-футболу 5х5 «Кубок Федерации». В турнире принимают участие 12 команд: «Аиааира», «Адуней», «Атлант», «Интер Сухум», «Империал», «Легион», «PEGAS», «Рубин», «СГБ», «Старая Гагра», «ShikPik» и «Черноморэнерго».

Турнир стартовал 9 марта и завершится 25 марта. Игры проходят на футбольной площадке «Совмин».

«Кубок Федерации» организован Федерацией футбола Абхазии совместно с ЛФЛ Апсны.

Прочитано 5 раз Последнее изменение Вторник, 12 марта 2024 13:12

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