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Абхазия Информ

В ГУДАУТЕ ПРОШЛИ ПАМЯТНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Новости Вторник, 12 марта 2024 13:12
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В ГУДАУТЕ ПРОШЛИ ПАМЯТНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Сухум. 12 марта 2024. Абхазия-Информ. В Доме культуры города Гудаута прошли памятные мероприятия, посвященные известному абхазскому поэту, лауреату Государственной премии имени Дмитрия Гулиа Таифу Шаадатовичу Аджба. В мероприятии приняли участие и.о. главы района Рауль Лолуа, министр просвещения Инал Габлия, семья и близкие родственники поэта, а также представители общественности и актива района.

На сцене выступили известные вокальные и хореографические ансамбли Гудаутского района, а также были прочитаны произведения поэта.

Один из известнейших абхазских классиков, Таиф Аджба родился 11 марта 1939 года в Гудаутском районе, с.Ачандара. Он является автором многих стихотворений, сказок-поэм, а также лирических сборников, которые навсегда останутся в истории абхазской литературы.

В 2016 году была учреждена литературная премия имени Таифа Аджба.

Прочитано 4 раз Последнее изменение Вторник, 12 марта 2024 13:15

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