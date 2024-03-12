 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024

ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО

Сухум. 14 января 2024. Абхазия-Информ. Западные спонсоры финансируют ряд «независимых информационных проектов» в Абхазии, которые…
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
«ОФИЦИАЛЬНАЯ АБХАЗИЯ», ЧТО ЭТО ТАКОЕ И ЧТО ОНА ЗНАЧИТ ДЛЯ НАШЕЙ РЕСПУБЛИКИ?
октября 31 2023
«ОФИЦИАЛЬНАЯ АБХАЗИЯ», ЧТО ЭТО ТАКОЕ И ЧТО ОНА ЗНАЧИТ ДЛЯ НАШЕЙ РЕСПУБЛИКИ?

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Июль 2015 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

СТАРТОВАЛ ПРИЕМ ЗАЯВОК НА ГРАНТЫ РОССОТРУДНИЧЕСТВА

Новости Вторник, 12 марта 2024 13:17
Оцените материал
(0 голосов)
СТАРТОВАЛ ПРИЕМ ЗАЯВОК НА ГРАНТЫ РОССОТРУДНИЧЕСТВА

Сухум. 12 марта 2024. Абхазия-Информ. С 1 марта стартовала кампания по приему заявок на гранты Россотрудничества от организаций соотечественников в Абхазии. Сроки предоставления конкурсной заявки: с 1 марта по 19 марта (до 24:00 включительно). Заявки принимаются в электронной форме на почту представительства Россотрудничества – Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра..

Порядок представления конкурсной документации: утвержденная форма заявки на грант и другая необходимая информация будет размещена в телеграм-канале: «Гранты Россотрудничества. Абхазия» https://t.me/grantsrossotrudnichestvo.

Сумма гранта должна не превышать 2 т. $ США. Количество заявок от организации соотечественников не ограничены.

Об этом сообщает пресс-служба Россотрудничества.

Прочитано 2 раз Последнее изменение Вторник, 12 марта 2024 13:19

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « В ГУДАУТЕ ПРОШЛИ ПАМЯТНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ОРКЕСТР НАРОДНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ К ОЧЕРЕДНОМУ ОТЧЕТНОМУ КОНЦЕРТУ »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.