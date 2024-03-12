СТАРТОВАЛ ПРИЕМ ЗАЯВОК НА ГРАНТЫ РОССОТРУДНИЧЕСТВА

Сухум. 12 марта 2024. Абхазия-Информ. С 1 марта стартовала кампания по приему заявок на гранты Россотрудничества от организаций соотечественников в Абхазии. Сроки предоставления конкурсной заявки: с 1 марта по 19 марта (до 24:00 включительно). Заявки принимаются в электронной форме на почту представительства Россотрудничества – Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. .