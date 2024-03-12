СТАРТОВАЛ ПРИЕМ ЗАЯВОК НА ГРАНТЫ РОССОТРУДНИЧЕСТВА
Сухум. 12 марта 2024. Абхазия-Информ. С 1 марта стартовала кампания по приему заявок на гранты Россотрудничества от организаций соотечественников в Абхазии. Сроки предоставления конкурсной заявки: с 1 марта по 19 марта (до 24:00 включительно). Заявки принимаются в электронной форме на почту представительства Россотрудничества – Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра..
Порядок представления конкурсной документации: утвержденная форма заявки на грант и другая необходимая информация будет размещена в телеграм-канале: «Гранты Россотрудничества. Абхазия» https://t.me/grantsrossotrudnichestvo.
Сумма гранта должна не превышать 2 т. $ США. Количество заявок от организации соотечественников не ограничены.
Об этом сообщает пресс-служба Россотрудничества.