ОРКЕСТР НАРОДНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ К ОЧЕРЕДНОМУ ОТЧЕТНОМУ КОНЦЕРТУ

«Песни в их исполнении с оркестром станут премьерой. В программе будут представлены новые композиции, которые ранее не звучали и те, которые уже известны многим слушателям», – отметил Арухаа.

Оркестр был создан в 2016 году. В основе его репертуара – абхазские песни и мелодии. Помимо абхазской музыки, оркестр исполняет ирландские, итальянские мелодии. Немало в репертуаре музыкальных номеров народов Северного Кавказа. Немногочисленный оркестр ежегодно, помимо столицы, гастролирует и в других городах Абхазии с сольными концертами. Оркестр играет на традиционных абхазских инструментах – ачамгур, апхиарца, аҩымаа, аҿырпын, ахымаа, адаул, а также на современных инструментах – электрогитаре, ударных, клавишных. Отчетный концерт состоится 14 марта, в 18:00, в Абхазской госфилармонии им. Р.Гумба.

Вход свободный.