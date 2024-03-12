ОРКЕСТР НАРОДНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ К ОЧЕРЕДНОМУ ОТЧЕТНОМУ КОНЦЕРТУ
Сухум. 12 марта 2024. Абхазия-Информ. Государственный оркестр народных инструментов имени Отара Хунцария готовится к очередному отчетному концерту. Художественный руководитель оркестра, заслуженный работник культуры Денис Арухаа рассказал, что главной задачей оркестра является сохранение национальных музыкальных традиций, использование национальных инструментов и песен. Гостями программы станут известные артисты республики Аляс Абухба, Джими Шумения и Сария Айба.
«Песни в их исполнении с оркестром станут премьерой. В программе будут представлены новые композиции, которые ранее не звучали и те, которые уже известны многим слушателям», – отметил Арухаа.
Оркестр был создан в 2016 году. В основе его репертуара – абхазские песни и мелодии. Помимо абхазской музыки, оркестр исполняет ирландские, итальянские мелодии. Немало в репертуаре музыкальных номеров народов Северного Кавказа. Немногочисленный оркестр ежегодно, помимо столицы, гастролирует и в других городах Абхазии с сольными концертами. Оркестр играет на традиционных абхазских инструментах – ачамгур, апхиарца, аҩымаа, аҿырпын, ахымаа, адаул, а также на современных инструментах – электрогитаре, ударных, клавишных. Отчетный концерт состоится 14 марта, в 18:00, в Абхазской госфилармонии им. Р.Гумба.
Вход свободный.