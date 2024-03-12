ФОНД «СИНЕРГИЯ» ПРИГЛАШАЕТ ЖУРНАЛИСТОВ НА ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЮ

Сухум. 12 марта 2024. Абхазия-Информ . Фонд развития образовательных и предпринимательских инициатив «Синергия» приглашает журналистов на пресс-конференцию, посвященную открытию нового Образовательного центра в Сухуме. Центр создан на базе Центра бизнес образования (BEC) и продолжил работу в качестве абхазской некоммерческой организации, цель которой реализация, продвижение и поддержка образовательных проектов.

Запущен ряд новых образовательных программ, в числе которых языковые курсы (абхазский, английский, турецкий, французский, китайский), компьютерные курсы (графический дизайн, MS-Office и программирование), курсы по развитию предпринимательских навыков, мастер-классы и открытые лекции интересных спикеров в разных областях и многое другое.

Центр работает по принципу образовательной платформы, где любой востребованный специалист (эксперт, тренер) может реализовать авторский учебный курс для широкого круга слушателей.

Также Центр предоставляет возможность аренды рабочего пространства (коворкинг) и помещений для проведения переговоров или иных мероприятий.

Об этих и других направлениях деятельности Фонда в ходе пресс-конференции расскажут директор Фонда Батал Тарба и члены Правления Фонда Саид Гулария и Астамур Кутарба.

Мероприятие пройдет в четверг 14 марта в 15:00 в Сухуме, ул. Кабардинская 3 (двухэтажное кирпичное здание).

По вопросам обращаться по номеру: +7 940 737-16-16