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Абхазия Информ

РУСДРАМ ВПЕРВЫЕ ОБРАЩАЕТСЯ К ШЕКСПИРУ

Новости Вторник, 12 марта 2024 16:52
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РУСДРАМ ВПЕРВЫЕ ОБРАЩАЕТСЯ К ШЕКСПИРУ

Сухум. 12 марта 2024. Абхазия-Информ. 31 марта и 1 апреля в Государственном русском театре драмы им. Ф.А. Искандера состоится премьера замечательной комедии Уильяма Шекспира «Виндзорские проказницы». Это первое обращение театра к драматургии Уильяма Шекспира – и вполне осознанное обращение именно к комедии, не столь часто появляющейся на театральных подмостках, но не менее прекрасной, чем другие известные комедии английского гения.

Комедия «Виндзорские проказницы» (в другом переводе – «Виндзорские насмешницы») при жизни Шекспира была издана один раз – в 1602 году – под весьма сложным названием: «Чрезвычайно занятная и весьма остроумная комедия о сэре Джоне Фальстафе и виндзорских насмешницах». В этой комедии Шекспир сделал своим средством не фантастику и декоративность, а веселое бытовое обозрение, вывел на подмостки богатейшую коллекцию комических типов во главе с прогоревшим придворным рыцарем, старым обжорой, толстяком и плутом, приверженным чувственным наслаждениями, сэром Джоном Фальстафом – сквозным персонажем многих комедий Шекспира.

Фабула комедии игрива и занятна. Стремясь поправить свое материальное положение, старый плут и ловелас Фальстаф решил приударить за двумя замужними богатыми дамами и посылает им письма с любовными признаниями. С этого момента он оказывается втянутым в клубок остроумных розыгрышей, неожиданных событий и хитроумных интриг, попадает в безумно смешные ситуации, мастерицами которых те самые дамы, «виндзорские проказницы», и являются.

Перед зрителем, как на выставке, проходит целая галерея комических персонажей, и именно на этих типах, а не только в образе Фальстаф или в его приключениях, строится основное комическое содержание пьесы. В комедии собраны все оттенки и все формы проявления человеческой глупости и нелепости, сосредоточенные в образах мелких плутов и профессиональных бездельников, заурядных обывательниц, падких на сплетни и сенсации, чванливых выскочек, готовых услужить за деньги кому угодно и чем угодно, провинциальных «полудворян-полумещан», самодовольно деловитых, горделиво солидных, сытых и бесконечно ограниченных.

При этом комедия «Виндзорские проказницы» не предназначена для назидания зрителя, это настоящая комедия положений, полная беспечного и добродушного веселья, комичной смены забавных и живописных ситуаций. В ней пульсирует жизнь и жизнерадостность во всей её полноте, в наивной непосредственности, в душевной ясности.

Режиссёр Антон Корнилов, известный по замечательным спектаклям «Рассказ мула старого Хабуга» и «В лучах», вместе с художником Ириной Уколовой создает спектакль-праздник, лихой и эффектный, гомерически смешной и красивый, с роскошными декорациями и костюмами, который должен подарить зрителям самые яркие впечатления.

В роли сэра Джона Фальстафа выступит Кирилл Шишкин, а его пажа Робина – заслуженный артист Абхазии Джамбул Жордания. В спектакле заняты прекрасные артисты: заслуженная артистка Абхазии Анна Гюрегян, Симона Спафопуло и Эмиль Петров, Рубен Депелян и Руслан Жиба, Марина Скворцова и Люпчо Спасов, Саид Лазба и Ирина Делба, Леон Жиба и Екатерина Барышева.

Спектакль будет представлен на большой сцене. Билеты на премьеры-показы уже в продаже.

Об этом сообщает пресс-служба РУСДРАМа.

Прочитано 10 раз Последнее изменение Вторник, 12 марта 2024 16:56

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