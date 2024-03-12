ВЫСТУПЛЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА НА ФОРУМЕ МОЛОДЕЖИ АБХАЗИИ

Сегодня я обращаюсь к вам, к новому поколению. Большинство из вас родились и выросли в признанной, суверенной Республике Абхазия, и сегодня вы – первое за множество лет поколение абхазов, которое является хозяевами своего дома и живут в своем доме. Вы первое за века поколение, которое пользуется плодом усилий нашего народа. Вы дети свободы, наследники нашей истории, и сегодня вы унаследовали результаты вековой борьбы за право жить на своей земле, сохраняя свою культуру, язык и традиции.

Именно молодежь в суровые годы после первой мировой войны сумела организоваться в дружину «Киараз» и под руководством Нестора Лакоба восстановить нашу государственность в виде Советской Социалистической Республики Абхазия. Точно так же после распада Советского Союза молодежь Абхазии под руководством Владислава Ардзинба вынесла все тяготы освободительной войны 1992-1993 годов. В результате наш народ отвоевал право на свой дом, на свою родину, культуру, традиции и язык. Появилась независимая Республика Абхазия.

Героизм погибших, мужество тысяч молодых людей легли в основу того, что у нас есть сегодня. И сейчас перед вами, молодыми парнями и девушками Абхазии, стоят новые вызовы. Мир вокруг нас меняется, и изменения эти требуют от нас адаптации, новых идей и решений. Мы должны стать развитыми, умными, здоровыми, состоятельными. Мы должны не просто уметь сотрудничать и развивать отношения с нашими друзьями. Для того, чтобы сохранить нашу свободу мы должны укреплять свои союзнические связи прежде всего с Россией. В союзе со всеми народами Российской Федерации мы сможем совместно противостоять общим угрозам и вызовам. Вот почему все вы – это те, кто будет решать, в каком направлении двигаться нашей стране в будущем. Ваши знания, ваша энергия и ваш новаторский подход смогут воплотить самые смелые проекты и идеи, сделать Абхазию сильнее, богаче, красивее, справедливее, и в конечном счете – еще лучше, чем она есть сегодня.

Мы не затерянный в океане остров, оставленный один на один со стихийными силами природы. У независимой Абхазии есть друзья, пусть их не так много, есть соседи и союзники, и среди них есть страна, которая одновременно является нашим лучшим другом, лучшим соседом, а на сегодняшний день и единственным окном в мир. Это – Российская Федерация, которая первой признала наше право на самоопределение, наше право жить в своем доме и говорить на своем языке, развивать свою культуру и экономику, наше право быть самими собой. Мы глубоко признательны Российской Федерации за поддержку и помощь, оказанные нашему народу в последние десятилетия. Это сотрудничество оказалось ключевым в обеспечении нашей безопасности и экономического развития. И сегодня мы должны продолжать укреплять эти связи, строить нашу совместную будущность на основе взаимного уважения и партнерства.

Именно ради возможности иметь это лучшее будущее многие молодые люди из Абхазии ушли добровольцами СВО на Украине, где сейчас Россия борется с агрессивным нацистским режимом и его вдохновителями за новое, справедливое мироустройство, в котором уважается право народов на свободу, самоопределение и суверенитет. Россия не признает мироустройство, в котором подразумевается один хозяин на все страны, и борется с ним. Мы должны понимать, что эта борьба – и наша борьба. Нас не признали те же самое страны, у которых есть свой хозяин, и которые не желают видеть нас равноправными партнерами. Вот почему наше будущее связано с теми, кто, как и мы, борется за право быть хозяином в собственном доме, за право сохранения своей идентичности, за право самостоятельно выбирать друзей и союзников.

Сейчас, когда в России скоро пройдут президентские выборы, каждый из вас, кто имеет российский паспорт, стоит перед важным выбором. Этот выбор повлияет не только на будущее России, но и на наше общее будущее. Мы должны поддержать тех, кто погибал вместе с нами, поддерживал нас, кто вносил вклад в развитие нашей независимости и процветание. Это наша возможность показать нашу благодарность и уважение. Разумеется, речь идет о Президенте Российской Федерации Владимире Владимировиче Путине, чей личный вклад в становление и развитие независимой и суверенной Абхазии неоценим. Сегодня именно он взял на себя всю глубину ответственности перед лицом истории за Россию, ее многонациональный народ, за всех друзей и союзников России. Мы видим, как под его руководством рушатся планы наших общих врагов, и мы знаем, что он приведет Россию к победе. Вот почему наша задача сегодня – способствовать этому всеми силами, всей душой, и делать это как граждане, как союзники, как друзья и просто, как честные и порядочные люди, совесть и достоинство которых знакомы с чувством человеческой благодарности. 17 марта 2024 года мы будем иметь возможность поддержать Россию, поддержать Владимира Путина и внести свой вклад в лучшее будущее. В этом будет заключаться наша благодарность за гигантский вклад России в развитие Абхазии: это отремонтированные школы и университет, множество построенных, отремонтированных, оснащенных объектов социальной инфраструктуры, дома культуры и детские сады, возможность получения современного образования и доступ к современным технологиям.

В заключение хочу призвать вас, молодых людей Абхазии, к ответственности и активности. Вы должны понимать, что мир и будущее нашей прекрасной Родины теперь зависят от вашего вклада, вашей инициативы, вашего желания делать ее лучше. Помните о своей роли в истории Абхазии. Инвестируйте в свое будущее, стремитесь к знаниям, берите на себя ответственность и ведите за собой других. Только так история Абхазии продолжится в настоящем и в будущем, которое зависит от усилий каждого из нас».