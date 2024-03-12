УСТАНАВЛЕНЫ НОВЫЕ ПРЕДЕЛЬНЫЕ ТОРГОВЫЕ НАДБАВКИ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ НЕКОТОРЫХ ВИДОВ НЕФТЕПРОДУКТОВ

Сухум. 12 марта 2024. Абхазия-Информ . Кабинет министров принял постановление «О временных мерах по регулированию топливного рынка Республики Абхазия», которым устанавливаются новые предельные торговые надбавки при реализации некоторых видов нефтепродуктов предприятиями, обладающими в настоящее время возможностью импорта топлива в Абхазию. Необходимость принятия данного постановления была вызвана действующим до 1 июля 2024 года решением Правительства РФ единственного поставщика нефтепродукта из Российской Федерации в Республику Абхазия.

В соответствии с постановлением, с 13 марта 2024 года вводятся новые предельные торговые надбавки. При реализации бензина «Регуляр-92» они составляют:

8% – при оптовой реализации нефтепродуктов;

4% – при крупнооптовой реализации нефтепродуктов предприятиями, заключившими соглашения (договоры, контракты) о поставке нефтепродуктов с российским юридическим лицом, обладающим исключительным правом на вывоз из РФ в Абхазию нефтепродуктов, или его дочерним обществом;

10% – при розничной реализации нефтепродуктов, приобретенных на территории Республики Абхазия;

14% – при розничной реализации нефтепродуктов, приобретенных на территории Республики Абхазия крупным оптом у импортеров нефтепродуктов;

18% – при розничной реализации нефтепродуктов, приобретенных за пределами Республики Абхазия.

При реализации дизельного топлива:

4% – при оптовой реализации нефтепродуктов, в том числе при крупнооптовой реализации нефтепродуктов импортерами нефтепродуктов;

6% – при розничной реализации нефтепродуктов, приобретенных на территории Абхазии;

10% – при розничной реализации нефтепродуктов, приобретенных за пределами Абхазии;

6% – при розничной реализации нефтепродуктов, приобретенных на территории республики крупным оптом у импортеров нефтепродуктов.

Постановление опубликовано на сайте Кабинета министров в разделе «Акты правительства» и действует до 1 июля 2024 года.