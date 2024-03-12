ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО МОЛОДЕЖИ АБХАЗИИ В.В. ПУТИНУ

На протяжении многих лет Абхазия и Россия были связаны тесными отношениями и глубокой культурной близостью. Мы всегда высоко ценили поддержку и помощь, которую народ России оказывал нам в самые сложные времена.

В частности, мы выражаем нашу глубокую признательность за Вашу твердую позицию в отношении признания независимости Абхазии. Это историческое событие позволило нашему народу обрести долгожданный мир и стабильность. Мы привержены нашим договоренностям о союзничестве и стратегическом партнерстве от 24 ноября 2014 года. Так, согласно статье 3 этого договора, основными направлениями сотрудничества между нашими странами являются проведение скоординированной внешней политики, создание общего пространства обороны и безопасности, формирование общего социального и экономического пространства, сохранение общего культурного, духовного и гуманитарного пространства и т.д.

Мы с восхищением следим за Вашей деятельностью на посту Президента России. Под Вашим руководством были достигнуты значительные успехи во всех сферах деятельности страны. Вы укрепили международный авторитет России, отстояли ее интересы на мировой арене.

В сложившейся геополитической ситуации мы поддерживаем Вашу решимость противостоять агрессивной политике Запада. Специальная военная операция на Украине является вынужденной мерой, направленной на защиту национальной безопасности России и ее союзников.

Мы не сомневаемся, что под Вашим руководством Россия выйдет из этого конфликта победителем. Твердо убеждены, что Ваше переизбрание на пост Президента России станет гарантией мира и стабильности для нашей республики, для всего Кавказского региона и значительной части мира.

Призываем всех граждан Абхазии, имеющих право голоса, поддержать Вашу кандидатуру на предстоящих выборах. Ваш опыт, мудрость и патриотизм необходимы России в это непростое время.

Мы, молодежь Республики Абхазия, обращаемся к Вам с открытым письмом, выражая нашу непоколебимую поддержку Вашей кандидатуре на предстоящих президентских выборах в Российской Федерации».