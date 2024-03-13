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Абхазия Информ

ПРЕЗИДЕНТ ПРИНЯЛ ДОКЛАД ГЕНЕРАЛЬНОГО ПРОКУРОРА АДГУРА АГРБА

Новости Среда, 13 марта 2024 18:57
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ПРЕЗИДЕНТ ПРИНЯЛ ДОКЛАД ГЕНЕРАЛЬНОГО ПРОКУРОРА АДГУРА АГРБА

Сухум. 13 марта 2024. Абхазия-Информ. Президент Аслан Бжания принял доклад генерального прокурора Адгура Агрба. Генпрокурор в докладе за минувший год доложил о том, что деятельность Генеральной прокуратуры была направлена на обеспечение верховенства закона, защиты прав и свобод человека и гражданина, а также охраняемых законом интересов общества и государства.

«Последовательно и на постоянной основе проводилась работа по координации деятельности правоохранительных органов по борьбе с преступностью», – сказал Агрба.

Согласно докладу, в 2023 году проведено 4 координационных совещания с участием руководителей и представителей правоохранительных и контролирующих органов, по результатам которых были приняты конкретные решения по таким актуальным вопросам, как противодействие незаконному обороту наркотических веществ, ДТП, хищение бюджетных средств, а также противодействие коррупции.

Для этого в органах прокуратуры была создана рабочая группа с учетом того, что прокуратура охватывает еще и законотворческую деятельность и обладает законодательной инициативой, разрабатывались различные проекты, в т.ч. и проект закона «О прокуратуре Республики Абхазия». На протяжении многих месяцев велась работа, после чего этот проект был направлен в Парламент для его рассмотрения и принятия.

Также были разработаны поправки о внесении изменений в уголовное и уголовно-процессуальное законодательство и положения о порядке присвоения классных чинов работникам и организациям органов прокуратуры.

«Все эти проекты сегодня находятся в Парламенте, и, возможно, в ближайшее время они будут выноситься на рассмотрение», – отметил Агрба.

Помимо этого, органами прокуратуры в сфере надзора за исполнением законодательства проводились проверки в части налогового законодательства, административного, бюджетного законодательства. «В ходе проверок было выявлено 318 нарушений, внесено 126 представлений в различные организации, министерства для устранения этих нарушений, 128 протестов, было привлечено более 60 человек к административной ответственности», пояснил генпрокурор.

И таким образом, мерами прокурорского реагирования в 2023 году было возмещено государству более 28 млн рублей. Вместе с тем, согласно договору между Республикой Абхазия и Российской Федерацией о взаимной правовой помощи по уголовным делам, а также о передаче лиц для отбывания наказания, осуждённых в рамках взаимодействия международно-правового сотрудничества, постоянно проводится работа с нашими российскими коллегами.

В 2023 году было направлено 42 запроса в Российскую Федерацию, 28 из которых связаны с уголовными делами, 14 - с доследственными проверками.

«В основном также направляются поручения в РФ при необходимости проведения экспертных исследований и экспертиз, а также при необходимости проведения отдельных следственных действий на территории Российской Федерации. Это часто практикуется по резонансным делам, когда имеют место события на территории России, или когда отдельные лица находятся там», – пояснил Адгур Агрба.

Также, по словам генпрокурора, между прокуратурой Абхазии и Российской Федерации подписано соглашение, в рамках которого проводится тесная работа. На базе этого соглашения подписана программа сотрудничества на три года, которая истекает в конце 2024 года. И в рамках этой программы происходит взаимный обмен опытом с российскими коллегами.

«Они ежегодно приезжают на территорию Абхазии для того, чтобы провести здесь семинарские занятия, круглые столы. В прошлом году была у нас большая делегация из Российской Федерации, из Генеральной прокуратуры, Университета прокуратуры Российской Федерации, которые проводили здесь указанные мероприятия», – сказал Агрба.

Он также проинформировал президента о том, что из Абхазии, в свою очередь, направляют прокурорских работников, следователей для повышения уровня профессионализма, также для обмена опытом с российскими коллегами в Генеральную прокуратуру РФ. В конце года, по его словам, эта программа истекает, и планируется подписание новой программы сотрудничества.

Президенту также было доложено о том, что впервые в 2023 году Университетом прокуратуры РФ были предоставлены лимиты для поступления.

«Сейчас один из наших абитуриентов успешно сдал вступительные испытания и сегодня проходит обучение. Лимиты в этот ВУЗ будут предоставляться по мере необходимости», – добавил прокурор.

Он также сообщил, что за отчетный период правоохранительными органами в целом было зарегистрировано 665 преступлений, что на 130 единиц меньше, чем в 2022 году. Из них было возбуждено 514 уголовных дел, 449 было окончено, 409 дел было направлено в суд для рассмотрения по существу. По 37 уголовным делам по республике было прекращено производство, 16 из них – вследствие акта об амнистии, принятого Парламентом Абхазии в ознаменование 30-й годовщины Дня Победы.

По словам генпрокурора, проводилась работа и уголовно-судебным управлением: было рассмотрено более 400 уголовных дел в судах различной инстанции – как в Верховном суде, так и в районных судах. Большое количество людей было приговорено к реальному сроку лишения свободы, вынесено 370 приговоров и 76 постановлений.

«Из 422 человек, 162 приговорены к реальному лишению свободы, к 260 лицам применены меры условного наказания, в том числе и штрафы», – проинформировал главу государства А. Агрба.

В 2023 году было 186 ДТП, погибло 57 человек (в 2022 году из 214 ДТП погибло 64 человека), при том что количество транспортных средств за прошедший год увеличилось. С учетом того, что в летний период наши дороги не способны принять такого большого количества машин, усложняется движение и основная доля ДТП зачастую с летальным исходом приходится именно на этот сезон.

Прокурор обратил внимание президента на то, что количество тяжких и особо тяжких преступлений в 2023 году уменьшилось. Если в 2022 году их было 235, то в 2023 году их стало меньше на 10 единиц. Из их числа совершено 17 убийств, 15 из которых раскрыты. Из 211 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, раскрыты 182 преступления. Из 95 краж раскрыты 57. Из 73 преступлений, связанных с незаконным оборотом огнестрельного оружия, раскрыты 56. Из 186 по 68 случаям возбуждены уголовные дела. Реальные сроки применены к лицам, повинным к ДТП с причинением смерти другому лицу, здесь не предусмотрена условная мера наказания.

Также в докладе указано, что в 2023 году было 4 разбойных нападения, из которых раскрыто одно. А из 14 грабежей, которые тоже относятся к категории тяжких и особо тяжких, раскрыты все. Было 3 похищения граждан – все раскрыты, а в 2022 году было 1 похищение, которое также раскрыто.

Аслан Бжания обратил внимание генпрокурора на необходимость усиления взаимодействия с правоохранителями, в частности, с министерством внутренних дел и Службой государственной безопасности, а также с судебной властью.

«В отношении человека, нарушившего закон, не всегда на всех этапах соблюдается принцип справедливости и соразмерности наказания. Вы привели цифры – из 422 осужденных только 162 получили реальный срок. Гуманизм нужно проявлять там, где он уместен. А тут безграничный гуманизм по отношению к тем, кто совершает преступления. Мы должны защищать наших граждан от преступных посягательств, а не жалеть преступников. Мы должны не о тех, кто совершил преступление, беспокоиться, а о тех, кто соблюдают законы. Их надо оградить от преступных посягательств, от влияния их идеологии», – сказал президент.

Аслан Бжания отметил, что в этом вопросе медленно идет продвижение, а инициативы по ужесточению мер в отношении организованных преступных групп и их лидеров не нашли понимания.

«Несколько лет назад в Парламент были направлены материалы – около 65 изменений в УК и УПК Республики Абхазия. Однако закон еще не принят», – подчеркнул президент и поручил генпрокурору продолжать работу над этим вопросом совместно профильным комитетом Парламента.

Глава государства подчеркнул необходимость укрепления государственности. Этого можно достичь лишь при эффективной работе правоохранительных органов и ключевых институтов государства.

Также президент обратил внимание на то, что постоянно происходит вмешательство во внутреннюю жизнь Абхазии со стороны недружественных организаций, со стороны неправительственных организаций, которые финансируются из-за рубежа.

«Это все бьёт по нашей государственности», – сказал А. Бжания и поручил Агрба держать этот вопрос под контролем вместе с другими силовиками.

Также президент интересовался проблемой, касающейся проведения некоторых видов экспертиз.

«Из-за того, что мы обращаемся за некоторыми экспертизами в РФ, затягивается время следствия. Нельзя ли расширить центр экспертизы при Минюсте, привлечь специалистов, оснастить необходимым оборудованием, чтобы расширить спектр услуг», – отметил Бжания.

Адгур Агрба проинформировал президента, что данный вопрос многократно ими прорабатывался, но существует ряд проблем.

«Необходимо привлекать специалистов для этого и оборудование, реагенты очень дорогостоящие. Сейчас с реагентами проблема и в России. Сегодня мы обращаемся в РФ по отдельным уголовным делам, но у них эти реагенты в дефиците в том числе из-за СВО. Нам приходится очень долго ждать, к тому же, если раньше Российская Федерация нам могла бесплатно предоставить такие экспертизы, то сегодня все происходит на платной основе», – проинформировал генпрокурор.

Он также рассказал, что в год Абхазия запрашивает около 2-3 экспертиз, в основном касающихся убийств, а оборудование для проведения молекулярной экспертизы стоит от 10 до 15 млн рублей.

Президент поручил проанализировать эту проблему и последовательно освоить в Абхазии нужные виды экспертиз.

Об этом сообщает сайт главы государства.

Прочитано 16 раз Последнее изменение Среда, 13 марта 2024 19:13

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