Сухум. 13 марта 2024. Абхазия-Информ . Президент Аслан Бжания провел совещание координационного штаба по вопросам реконструкции и строительства Международного аэропорта «Сухум» им. В.Г. Ардзинба. В нем приняли участие вице-президент Бадра Гунба, первый вице-премьер, министр энергетики и транспорта Джансух Нанба, генеральный директор ООО Международный аэропорт «Сухум» Наиль Батраев, а также руководители органов исполнительной власти, участвующих в реализации проекта.

На совещании обсуждались вопросы соблюдения (исполнения) графика работ. На данный момент на строительной площадке генеральный подрядчик проводит масштабную мобилизацию строительной техники и рабочего персонала.

На летном поле начат ремонт взлетно-посадочной полосы, а также работы по расчистке обочин. Ведутся масштабные работы по сносу старых зданий и сооружений.

Силами МЧС Абхазии проводится обследование территории на наличие взрывоопасных предметов, а также расчистка территории от деревьев и кустарников.

Глава государства подчеркнул важность своевременного и качественного выполнения работ по реконструкции аэропорта. Он поручил ответственным лицам обеспечить координацию действий всех участников проекта и соблюдение установленных сроков.

Реконструкция Международного аэропорта «Сухум» им. В.Г. Ардзинба, который бездействует на протяжении трех десятилетий, является одним из приоритетных и исторически значимых проектов для Республики Абхазия. После завершения работ аэропорт будет соответствовать международным стандартам и сможет принимать воздушные суда различного типа. Реализация этого инвестиционного проекта не только повысит транспортную доступность для жителей страны, но и увеличит туристический поток в регион, что окажет существенное влияние на экономическое развитие республики.

Аслан Бжания лично контролирует реализацию проекта, подчеркивая его первостепенное значение. Проект реконструкции сухумского аэропорта является свидетельством приверженности руководства страны созданию благоприятных условий для роста и процветания Абхазии.

Об этом сообщает сайт главы государства.