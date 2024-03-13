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Абхазия Информ

УВД УСИЛИТ КОНТРОЛЬ ЗА ДОРОЖНЫМ ДВИЖЕНИЕМ И В НОЧНОЕ ВРЕМЯ СУТОК

Новости Среда, 13 марта 2024 19:30
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УВД УСИЛИТ КОНТРОЛЬ ЗА ДОРОЖНЫМ ДВИЖЕНИЕМ И В НОЧНОЕ ВРЕМЯ СУТОК

Сухум. 13 марта 2024. Абхазия-Информ. Перед сотрудниками УВД по городу Сухум стоит задача по усилению контроля дорожного движения, как в дневное, так и в ночное время суток. Как сообщил заместитель начальника отдела Госавтоинспекции УВД по г. Сухум подполковник милиции Алексей Бебия, данные меры связаны с многочисленными жалобами жителей столицы на шум, производимый автомобилями с большим объемом двигателей, водители которых намеренно нарушают общественный порядок и правила дорожного движения, имитируя так называемый дрифт.

«Хотелось бы отметить, что сотрудники отдела Госавтоинспекции и милиции общественной безопасности УВД по г. Сухум систематически реализуют профилактические мероприятия, направленные на обеспечение правопорядка в столице, водители доставляются в управление внутренних дел, с ними проводятся разъяснительные беседы. В отношении нарушителей применяются меры административного воздействия, автомобили задерживаются на штрафстоянку управления внутренних дел.

Но, как показывает практика, этого недостаточно для устранения проблемы.

Данная категория водителей – это в основном молодые ребята, которые часто управляют автомобилем своих старших родственников, родителей. И здесь необходимо применять меры воспитательного характера в семье, меры родительского контроля, авторитета родительского слова, так как многие из юных лихачей уже не единожды привлекаются за аналогичные правонарушения.

Мы просим присутствовать родителей при проведении профилактической работы с молодыми правонарушителями, просим принять участие в сохранении жизни и здоровья своих детей, наших молодых граждан», – отметил Алексей Бебия.

Об этом сообщает сайт МВД Абхазии.

Прочитано 12 раз Последнее изменение Среда, 13 марта 2024 19:40

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