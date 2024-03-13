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Абхазия Информ

В АБХАЗСКОМ ДРАМТЕАТРЕ СОСТОИТСЯ ПРЕМЬЕРА СПЕКТАКЛЯ «ДЯДЯ ВАНЯ»

Новости Среда, 13 марта 2024 19:45
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В АБХАЗСКОМ ДРАМТЕАТРЕ СОСТОИТСЯ ПРЕМЬЕРА СПЕКТАКЛЯ «ДЯДЯ ВАНЯ»

Сухум. 13 марта 2024. Абхазия-Информ. Премьера спектакля «Дядя Ваня» по одноименной пьесе Антона Чехова пройдет 26 и 27 марта в Абхазском драматическом театре им. С. Чанба. В основе постановки – попытка найти ответ на вопрос: что делать, если начинает казаться, что жизнь прожита зря? Именно об этом размышляют герои спектакля, поставленного молодым режиссёром Бенаром Кове, говорится в пресс-релизе спектакля.

Дядя Ваня здесь не главный персонаж, внимание в большей степени сконцентрировано на всех остальных. Отставной профессор Серебряков впал в депрессию из-за завершения карьеры. Его молоденькая супруга Елена Андреевна хочет помочь мужу, но мучается влюблённостью в доктора Астрова, в которого давно и безответно влюблена дочка профессора Соня. Самого Астрова словно магнитом тянет к Елене Андреевне, то же самое происходит и с дядей Ваней.

Все эти безответные или же нереализованные чувства усиливают внутренние конфликты героев и их неудовлетворённость жизнью. Отсюда вытекает мысль, что время потрачено впустую, а счастье недостижимо. Можно ли что-то исправить в такой ситуации – об этом размышляют создатели постановки.

Прочитано 9 раз Последнее изменение Среда, 13 марта 2024 19:47

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