В КАБМИНЕ ПРОШЛА ВСТРЕЧА С АБХАЗСКОЙ ДИАСПОРОЙ ИЗ ЛИВАНА

Сухум. 13 марта 2024. Абхазия-Информ . Премьер-министр Александр Анкваб принял делегацию абхазской диаспоры из Ливана во главе с председателем «Черкесской ассоциации Ливана» Риадом Цыба. На встрече, в которой приняли участие председатель Госкомитета по репатриации Вадим Харазия и депутат Парламента Нарсоу Салакая, обсуждались вопросы организации взаимодействия властей республики с диаспорой по гуманитарной линии, развитию делового сотрудничества, а также возможности репатриации соотечественников, желающих вернуться на этническую родину.

«Несмотря на то, что мы долгое время были отлучены друг от друга, не имели возможности посещать землю наших предков, мы всегда внимательно следили за процессами в Абхазии. Сейчас открылись новые возможности, и мы хотим быть полезными в развитии Отечества», – сказал, приветствуя премьер-министра, Риад Цыба.

В свою очередь Александр Анкваб подчеркнул, что в абхазском общественном сознании и в политике властей вопрос взаимодействия с диаспорой является одним из приоритетных.

По словам премьер-министра, руководство республики намерено и дальше развивать сотрудничество с соотечественниками за рубежом.

Об этом сообщает сайт КМ.