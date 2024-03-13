Сухум. 13 марта 2024. Абхазия-Информ . Завершен ремонт исторического комплекса смотровой площадки у Сухумской горы. Работы, которые длились год, проводились муниципальным учреждением «Горстройпроект» Администрации г. Сухум. Сметная стоимость работ – около 10 миллионов рублей.

«Это была больше реставрация, нежели реконструкция. Подобные работы более трудоемки и скрупулезны. Нелегкие в плане того, что сталкивались с проблемами по изготовлению самих элементов декора, и с отсутствием специалистов, которые умеют отливать, ставить, делать изделия. В процессе работ несколько раз меняли группу, которая занималась восстановительными работами, чтобы добиться результата. Для проведения таких работ нужны специалисты узкого профиля. Такого специалиста нашли в России, он обучил людей, которых мы наняли», – сказал директор «Горстройпроекта» Астамур Пипия.

Он уточнил, что на смотровой площадке сделана подсветка, чего раньше не было.

«Проведены подсветка и освещение, чтобы посетителям в любое время суток было комфортно посетить сам объект и любоваться ночным видом на любимый город», – сказал Пипия.

По его словам, в дальнейшем планируется установить камеры видеонаблюдения на смотровой площадке и в разных локациях Сухумской горы.

«Камеры видеонаблюдения обещает установить за свой счет интернет-провайдер «Система», с тем, чтобы еще и транслировать в онлайн режиме виды на Сухум. Помимо колоннады и верхней смотровой площадки, камеры установят в местах, где паркуются транспортные средства. Подобная инициатива частной компании заслуживает благодарности», – сказал Астамур Пипия.

Об этом сообщает сайт столицы.