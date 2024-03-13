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Абхазия Информ

МЕРОПРИЯТИЕ, ПОСВЯЩЕННОЕ 75-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ СЕРГЕЯ БАГАПШ ПРОШЛО В СТОЛИЧНОЙ ШКОЛЕ

Новости Среда, 13 марта 2024 19:57
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МЕРОПРИЯТИЕ, ПОСВЯЩЕННОЕ 75-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ СЕРГЕЯ БАГАПШ ПРОШЛО В СТОЛИЧНОЙ ШКОЛЕ

Сухум. 13 марта 2024. Абхазия-Информ. В средней школе №2 им. А.С. Пушкина состоялось мероприятие, посвященное 75-летию со дня рождения второго президента Республики Абхазия Сергея Васильевича Багапш. В фойе школы была представлена фотовыставка, посвященная разным этапам жизни и деятельности выдающегося политика.

Учащиеся также подготовили выступление, в ходе которого были показаны видеоролики, отображающие важные жизненные вехи на пути С. В. Багапш. Важно отметить, что молодое поколение свято чтит память о Сергее Васильевиче Багапш и в их сознании он навсегда останется светлым человеком, отмечается в сообщении Управления образования Администрации г. Сухум.

Мероприятие посетила начальник Управления образования Астанда Таркил, главные специалисты управления.

Об этом сообщает сайт столицы.

Прочитано 4 раз Последнее изменение Среда, 13 марта 2024 20:03

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