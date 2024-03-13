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БЕСЛАН ЭШБА: АЛЬТЕРНАТИВЫ ВЛАДИМИРУ ПУТИНУ НЕТ

Новости Среда, 13 марта 2024 20:09
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БЕСЛАН ЭШБА: АЛЬТЕРНАТИВЫ ВЛАДИМИРУ ПУТИНУ НЕТ

Сухум. 13 марта 2024. Абхазия-Информ. Председатель Республиканской общественной организации «Апсадгьыл», глава Администрации города Сухум Беслан Эшба прокомментировал в интервью «Апсны.Иахьа» позицию организации относительно выборов президента России, назначенных на 17 марта.

«Мне посчастливилось, наверное, работать в то время, когда Владимир Владимирович Путин возглавил правительство Российской Федерации, потом возглавил страну. Практически на моих глазах происходили изменения, которые стали наступать с его приходом. Одним из первых его решений было разблокирование нашей границы. Как известно, в 1996 году, саммитом СНГ были введены санкции против нас. Мы, наверное, одни из первых, которые почувствовали на себе, что такое санкции после распада Советского союза…Я хочу сказать, мне есть с чем сравнивать. И у меня абсолютно чёткая позиция относительно предстоящих выборов – альтернативы Владимиру Владимировичу Путину сегодня нет», – отметил Беслан Эшба.

Прочитано 3 раз Последнее изменение Среда, 13 марта 2024 20:10

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