КЛУБ «АПСНЫ» ПРИМЕТ УЧАСТИЕ В 11 ТУРЕ ЧЕМПИОНАТА РОССИИ ПО ВОЛЕЙБОЛУ ВЫСШАЯ ЛИГА «Б»
Новости Среда, 13 марта 2024 20:11
Сухум. 13 марта 2024. Абхазия-Информ. Волейбольный клуб «Апсны» примет участие в 11 туре чемпионата России Высшая лига «Б», который пройдет с 14 по 17 марта в городе Ростове-на-Дону. «Апсны» проведет по два матча с хозяевами тура командой «Ростов-Волей» и командой из Воронежа – «Кристалл-Черкизово».
На данный момент абхазская команда с 28 очками занимает девятую строчку турнирной таблицы из 11 команд.
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