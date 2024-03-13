КЛУБ «АПСНЫ» ПРИМЕТ УЧАСТИЕ В 11 ТУРЕ ЧЕМПИОНАТА РОССИИ ПО ВОЛЕЙБОЛУ ВЫСШАЯ ЛИГА «Б»

Сухум. 13 марта 2024. Абхазия-Информ. Волейбольный клуб «Апсны» примет участие в 11 туре чемпионата России Высшая лига «Б», который пройдет с 14 по 17 марта в городе Ростове-на-Дону. «Апсны» проведет по два матча с хозяевами тура командой «Ростов-Волей» и командой из Воронежа – «Кристалл-Черкизово».

На данный момент абхазская команда с 28 очками занимает девятую строчку турнирной таблицы из 11 команд.