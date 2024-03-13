ПОДПИСАН МЕМОРАНДУМ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ МЕЖДУ ГОСКОМСПОРТА АБХАЗИИ И ФЕДЕРАЦИЕЙ ПАРАШЮТНОГО СПОРТА РОССИИ

Сухум. 13 марта 2024. Абхазия-Информ . Состоялось подписание Меморандума о сотрудничестве между Государственным комитетом Республики Абхазия по делам молодежи и спорта и Общероссийской общественной организацией «Федерация парашютного спорта России».

В церемонии подписания, состоявшейся в Государственном комитете по делам молодежи и спорта, участвовали – председатель Госкомитета Абхазии по делам молодежи и спорта Таращ Хагба и вице-президент Федерации парашютного спорта России Александр Иванов.

Меморандум определяет общие принципы сотрудничества и взаимодействия сторон и закрепляет готовность к продолжению сотрудничества по ряду направлений.

В рамках Меморандума планируется обмен опытом, организация семинаров, мастер-классов, экспертами, обмен специалистами и техническими сотрудниками в области парашютного спорта, проведение учебно-тренировочных сборов и других совместных мероприятий, обмен опытом по созданию субъекта (федерация, союз, клуба) парашютного спорта на территории Республики Абхазия, создание на территории Республики Абхазия базы подготовки сборных команд России и Абхазии, Вооруженных сил Российской Федерации и Вооруженных сил Республики Абхазия.