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ПОДПИСАН МЕМОРАНДУМ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ МЕЖДУ ГОСКОМСПОРТА АБХАЗИИ И ФЕДЕРАЦИЕЙ ПАРАШЮТНОГО СПОРТА РОССИИ

Новости Среда, 13 марта 2024 20:13
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ПОДПИСАН МЕМОРАНДУМ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ МЕЖДУ ГОСКОМСПОРТА АБХАЗИИ И ФЕДЕРАЦИЕЙ ПАРАШЮТНОГО СПОРТА РОССИИ

Сухум. 13 марта 2024. Абхазия-Информ. Состоялось подписание Меморандума о сотрудничестве между Государственным комитетом Республики Абхазия по делам молодежи и спорта и Общероссийской общественной организацией «Федерация парашютного спорта России».

В церемонии подписания, состоявшейся в Государственном комитете по делам молодежи и спорта, участвовали  – председатель Госкомитета Абхазии по делам молодежи и спорта Таращ Хагба и вице-президент Федерации парашютного спорта России Александр Иванов.

Меморандум определяет общие принципы сотрудничества и взаимодействия сторон и закрепляет готовность к продолжению сотрудничества по ряду направлений.

В рамках Меморандума планируется обмен опытом, организация семинаров, мастер-классов, экспертами, обмен специалистами и техническими сотрудниками в области парашютного спорта, проведение учебно-тренировочных сборов и других совместных мероприятий, обмен опытом по созданию субъекта (федерация, союз, клуба) парашютного спорта на территории Республики Абхазия, создание на территории Республики Абхазия базы подготовки сборных команд России и Абхазии, Вооруженных сил Российской Федерации и Вооруженных сил Республики Абхазия.

Прочитано 12 раз Последнее изменение Среда, 13 марта 2024 20:16

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